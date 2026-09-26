Qué hacer después del River de Lali: la fiesta en Palermo para seguir atendiendo al demonio

Los fanáticos de Lali ya tienen un plan para después del masivo encuentro que vivirán esta noche ante el último show de la artista en River con su tour No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Niceto Humboldt será la sede de la Lali Fest by Mandalay, un espacio pensado para prolongar el clima de comunión, baile y fiesta entre las miles de personas atravesadas por la obra de la referente pop.

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La propuesta incluirá un repaso detallado por toda la discografía de la artista porteña, con la presentación en vivo de Max Tejera, quien interpretará parte del repertorio clásico de Lali. A la par de su discografía, la pista sonará al ritmo de hits del pop nacional y clásicos del reggaetón viejo, géneros ideales para la audiencia que acompaña la trayectoria de la cantante. Por razones de capacidad del lugar, la organización recomendó sacar entradas con anticipación.

El festejo en el barrio porteño marca la despedida definitiva de un ciclo bisagra en la carrera de Lali: con tres estadios River Plate completamente agotados en el año, sumados a las históricas presentaciones que ofreció en el Estadio Vélez durante la temporada anterior, la artista completa una recorrida masiva que llevó su espectáculo por diferentes escenarios del país y del exterior.

El paso por Núñez volvió a ratificar el despliegue escénico de la cantante, quien ya reunió a más de 160.000 personas en las primeras dos fechas del estadio antes de esta jornada de cierre. Esas noches contaron con las apariciones de invitados especiales como Dillom, Miranda! y Duki, además del cruce internacional junto a Kylie Minogue sobre el escenario principal. Impulsada por un álbum que superó las 200 millones de reproducciones y se posicionó como el trabajo más vendido de 2025 en Argentina, la artista concluye su gira en la cima del género.

Por qué es importante esta fecha para Lali

El hecho de que la presentación sea el 26 de septiembre adquiere una carga simbólica particular al coincidir con el segundo aniversario del lanzamiento de Fanático, la pieza que inauguró esta etapa en su propuesta musical. Tras completar una serie de ocho funciones en recintos de gran convocatoria y consolidar su repercusión con reconocimientos en los Premios Gardel 2026, la convocatoria reafirma la vigencia de Lali dentro del pop de la región, configurando una jornada concebida como la conclusión de una etapa de impacto en la escena nacional.