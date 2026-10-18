El Día de la Madre comenzó con un frío casi invernal y la presencia del sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta situación es poco frecuente para esta época del año, pero responde a la presencia de El Niño y sus efectos sobre la Argentina, que golpea en el Litoral por la crecida del Río Paraná.

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Este domingo cierra una semana que tuvo sus contrastes producto del bloqueo atmosférico que derivó en varios días grises y lluviosos, pero que finalmente se debilitó permitiendo la llegada de aire frío al centro del país, según informó el sitio Meteored.

Por otro lado, en la Patagonia, la provincia de Santa Cruz registró 25,6 grados, siendo la tercera más cálida de nuestro país. Mientras que las ciudades de Gobernador Gregores, San Julián y Ushuaia tuvieron máximas por encima de los 23 grados.

Persisten el frío, las nevadas y las lluvias

El ingreso de aire frío, por el desplazamiento de las altas presiones, es la gran responsable de dos jornadas puntualmente frías para este mes. Se registraron heladas agrometeorológicas tardías dañinas, ya que los cultivos que habían iniciado su actividad fisiológica (brote, floración o formación de frutos) son sumamente vulnerables al frío extremo.

En lo que respecta a las condiciones meteorológicas para el inicio de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas. El lunes inicia una disparada por nevadas persistentes, con 15 a 30 cm en la cordillera de Mendoza y San Juan. Hacia la tarde se esperan lluvias con acumulados de 20 a 40 mm al sur mendocino y al oeste de La Pampa, y de 10 a 20 mm al norte de Neuquén.

Para el martes se espera una baja que se aísla en el Pacífico y que se acerca a Chile, lo que motivará las tormentas en el centro de la Argentina. La alerta rige a la tarde con 20 a 40 mm en La Pampa y 10 a 20 mm en el Alto Valle y el norte neuquino, granizo ocasional y actividad eléctrica.

¿Qué pasará en el centro y el AMBA?

El centro este de la Argentina y el AMBA comenzará el lunes con una jornada nubosa y temperaturas otoñales, con máxima de 12 en el sur bonaerense y entre 16 y 20 en el resto del centro.

A partir del martes con la presencia del sol se irán recuperando las temperaturas de manera gradual, pero seguirán por debajo de las máximas promedio para esta época, entre tres y cinco grados menos. Las lluvias se harán presentes hacia el fin del miércoles y se esperan tormentas dispersas en la gran parte de la región.

En cambio, el NEA tendrá un respiro luego de varios días de lluvias y crecidas. Aunque lunes y martes habrá chaparrones sueltos en el centro y sur de la provincia de Misiones. La inestabilidad vuelve el miércoles al norte de Corrientes, Misiones y al este de Formosa, que podrían recibir tormentas localmente intensas.

Por su parte, el NOA, al igual que la Patagonia, continuarán con precipitaciones dispersas hasta el martes, cuando empiece a ceder de manera gradual.