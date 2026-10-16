Alerta por El Niño: crecidas en el río Paraná, ciudades inundadas y más de 200 evacuados

El Niño sigue más vigente que nunca y mantiene en vilo a toda la Argentina. Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay encendieron las alarmas en diversas localidades del noreste y el Litoral, con ocho puertos evacuados y otros nueve en riesgo. Mientras tanto, muchas localidades se mantienen atentas a posibles traslados si el agua continúa subiendo y no da tregua.

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Según Prefectura Naval, entre la medianoche y la mañana de este viernes 16 de octubre, los niveles siguieron creciendo desde el Río de la Plata hasta el río Paraguay; razón por la cual, provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos como también regiones de Brasil y Paraguay se mantienen atentos a las altas probabilidades de fuertes lluvias.

En el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA), manifestaron que se prevén "lluvias ligeras" en la cuenca alta del Plata, lo que generaría un impacto "moderado" en los ríos del Litoral y sus arroyos en las inmediaciones.

De los ocho puertos que superaron el nivel de evacuación en las últimas horas, cuatro muestran una reciente bajante: Iguazú, Libertad, Eldorado y Libertador (todos pertenecientes a la provincia de Misiones). A pesar de las buenas noticias en la región, el agua sigue creciendo en Ituzaingó (Corrientes) y en Isla del Cerrito (Chaco); mientras que en la localidades correntinas de Santa Ana y Paso de los Libres, la situación se mantiene estable.

Por otro lado, de las nueve localidades que continúan bajo alerta: el Paraná sigue en ascenso en Itatí y Paso de la Patria (Corrientes), en Barranqueras (Chaco) y en Boca Gualeguaychú (Entre Ríos). Cabe señalar que la represa Yacyretá informó que sus compuertas permanecen abiertas debido a la sobrecarga del 56% del agua en el mes de octubre. Eso descarga directamente sobre el río Paraná.

Asimismo, sobre el río Uruguay, los niveles permanecen estables en Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland (Corrientes) y en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el río registra una leve bajante.

Las crecidas continuarán avanzando hacia el sur. Barranqueras y Goya en Corrientes podrían alcanzar el nivel de evacuación desde el sábado; Reconquista (Santa Fe) ya figura en alerta y próximamente en "nivel de evacuación" y La Paz (Entre Ríos) espera alcanzar los mismos niveles a partir de la próxima semana.

En lo que refiere a Santa Fe, el INA espera que se supere el nivel de alerta se supere en los últimos días de octubre y el Delta del Paraná mostrará su mayor impacto en los próximos 30 días. De todas formas, continúa subiendo frente a la ciudad de Rosario y la situación es monitoreada por la cantidad de lluvias que se esperan para el cierre del 2026. El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reconoce "variaciones" en la altura del río respecto a los últimos años pero no observa un nivel de alerta en el corto plazo. Actualmente, se mantiene con un nivel de altura "importante" -3,34 metros- y se estima que siga subiendo en el mes.

Más de 200 evacuados por las crecidas

Según las previsiones oficiales, el río superará los siete (7) metros frente a la capital de Corrientes entre este viernes 16 y el sábado 17. Durante la mañana de hoy, en barrios como Anahí (uno de los más afectados por el agua, de población muy vulnerable), el agua llegó a calles, veredas y residencias. "Ya tenemos autoevacuados, hoy tendríamos a los primeros evacuados", señalaron desde Defensa Civil.

Por la crecida, la provincia registró cerca de 222 personas reubicadas por la crecida; mientras que el organismo apuntó que los autoevacuados de la ciudad capital son 71 pertenecientes a 14 familias.

Otra de las zonas más afectadas es Itatí, ubicada bajo la represa de Yacyretá, que contabilizó más de 50 evacuados. "Ante la posibilidad de que más familias deban ser evacuadas, habilitaremos junto al Municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria", escribió el gobernador Juan Pablo Valdés en sus redes sociales.

Las Islas Apipé, también cercanas al Paraná, se encuentran casi en la boca de la represa y también contabilizaron evacuados: un total de 44 personas. Mientras que, frente a ellas, la ciudad de Ituzaingó debió reubicar a otros 19 vecinos.

Por el momento, el río Uruguay se mantiene estable y sostienen que no habría lluvias en la cuenca norte durante los próximos días. Sí se registrarán algunas precipitaciones después del 22 de octubre. Paso de los Libres ya tiene 31 personas evacuadas en la zona mientras otras localidades correntinas y entrerrianas (Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bompland) están en alerta.

La zona más preocupante, para muchos expertos y especialistas, es la de las localidades y campos que están ubicados junto a los ríos Paraná y Paraguay. La cuenca, sostienen, tiene poca pendiente y un gran volumen de agua por lo que puede ser problemático para quienes viven en el lugar y los productores ganaderos, que comenzaron a utilizar dichas zonas bajas y humedales para el pastoreo.

Según los informes hidrológicos de Yacyretá, esperan que el río Paraná muestre una "tendencia creciente en los caudales afluentes" hasta este viernes y "valores estables a levemente decrecientes" a partir del sábado 17. Salto Grande, por su parte, reportó que el río Uruguay continuará con "tendencia descendente durante los días venideros" pero a pesar de ello, "se mantendrán las aguas altas" influenciadas por el fenómeno El Niño.