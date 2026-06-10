Neuquén: imputaron al director de un club por la muerte de un nene aplastado por un arco de fútbol

La Justicia de Neuquén imputó al director de un club deportivo por la muerte de Joaquín Gatto, un nene de 12 años que falleció después de que se le cayera encima el arco de fútbol, en enero de este año. La fiscalía sostiene que el acusado incumplió los deberes de cuidado que le correspondían sobre las instalaciones del predio.

Los cargos fueron presentados por el fiscal jefe Gastón Ávila y la abogada Lucila Maggiora contra el hombre identificado como H.F.C., quien se desempeñaba como director del establecimiento del que depende el Colegio Ceferino Namuncurá, en la localidad neuquina de Junín de los Andes.

Según la acusación, el directivo tenía bajo su responsabilidad el control y mantenimiento de los elementos deportivos ubicados en el predio perteneciente a la Orden Salesiana, donde se produjo el trágico hecho.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente tuvo lugar el 4 de enero del 2026, cuando Joaquín participaba de actividades junto a un grupo de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, del Partido bonaerense de La Matanza. Los chicos se encontraban alojados en el sector conocido como planta de campamento, en el interior del complejo.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el menor se apoyó sobre uno de los arcos de fútbol instalados en el predio y la estructura cedió y cayó sobre su pecho.

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad y aunque fue asistido de inmediato y a pesar de los esfuerzos médicos falleció dos días después. La muerte de Joaquín generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de Ramos Mejía y también en la localidad de Junín de los Andes, donde ocurrió el accidente.

Las irregularidades señaladas por la fiscalía

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía detalló una serie de irregularidades que, para ellos, contribuyeron al fatal desenlace. Entre ellas, señalaron que el arco no estaba correctamente fijado al suelo, ya que no se encontraba ni estaqueado ni cementado.

Los investigadores detectaron además un desnivel en la estructura, que provocaba que parte de los caños permanecieran suspendidos sobre la superficie, lo que técnicamente habría afectado la estabilidad. El arco tenía las dimensiones reglamentarias: medía 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto y pesaba aproximadamente 160 kilogramos.

Después de analizar los argumentos de la fiscalía, el juez de garantías Maximiliano Bagnat dio por formalizados los cargos contra el director del club y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo y el cierre de la investigación.