Buscan desesperadamente a una mujer en Necochea y sospechan de un femicidio

Débora Damaris Bulacio Del Valle, de 38 años, fue vista por última vez el sábado en el Camping Miguel Lillo de Necochea. La mujer había viajado al lugar para descansar junto a su pareja, quien ahora permanece detenido como principal sospechoso de un presunto crimen de género. El hombre ya había sido denunciado por una anterior pareja.

Testigos claves en la causa relataron que la pareja discutió horas antes de que Débora desapareciera. Luego, el hombre intentó abandonar la ciudad “a dedo” sin la mujer, pero fue interceptado por la Policía Bonaerense. El fiscal Walter Pierretégui lo imputó por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

El último mensaje de Débora fue un audio enviado a su hija, de 21 años. “Te amo, te vuelvo a escribir cuando consiga wifi”, escribió. Desde entonces, no se supo nada más de ella.

Operativo de búsqueda y hallazgos

Los investigadores hallaron pertenencias y restos de ropa con manchas de sangre que podrían pertenecer a la presunta víctima, además de mensajes y grabaciones que refuerzan la acusación de un posible femicidio. Frente a esto, la jueza Aída Lhez dictó la prisión preventiva del sospechoso, al considerar que hay pruebas suficientes en su contra y que su libertad podría entorpecer la investigación.

Más de 80 efectivos participan del operativo de búsqueda la zona del camping, el parque y la playa. En los rastrillajes trabajan la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques, Bomberos Voluntarios, Flora y Fauna, la Policía Ecológica y equipos con perros entrenados y drones, y la Municipalidad de Necochea que coordina las tareas junto al Ministerio Público Fiscal.

Una cámara clave habría detectado "señales de arrastre", razón por la cual reorganizan la búsqueda con rastrillajes a pie y a caballo. A su vez, según pudo saber El Destape, aguardan por la llegada de perros que buscan cuerpos sin vida luego de que los rastrillajes dieran negativo en la búsqueda de rastros vivos.

Cómo aportar información sobre Débora

Débora mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura delgada y rastas de colores en el cabello. Al momento de su desaparición vestía ropa deportiva. Las autoridades solicitan que cualquier persona que haya transitado la zona y haya visto algo sospechoso se comunique al 2281-325353 o con el área de Prevención del Municipio de Necochea.

Mientras la búsqueda continúa, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y reclama avances concretos en la investigación. “Hasta ahora no sabemos nada. No han encontrado nada. Estoy muy preocupada”, expresó su hija.