Naturaleza, volcanes inactivos y playas de río: el pintoresco refugio en Córdoba con poco más de 2000 habitantes

Frente al ritmo vertiginoso de los grandes centros urbanos, las localidades rurales del interior cordobés ganan protagonismo como alternativas de descanso durante la temporada estival. En el departamento Pocho, al oeste provincial, se encuentra un destino que apenas supera los dos mil habitantes y que multiplica su caudal de visitantes cada verano gracias a una propuesta que entrelaza cauces de agua cristalina, formaciones geológicas antiguas y senderos agrestes.

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Se trata de Salsacate, un enclave cobijado por los cordones de las Sierras Grandes, las Cumbres de Gaspar y las elevaciones de Guasapampa, consolidándose como un punto estratégico para quienes priorizan el contacto directo con el monte nativo y la tranquilidad regional.

Balnearios naturales y circuitos fluviales

El eje de la vida recreativa estival en la comuna gira en torno al río Salsacate, cauce formado por la confluencia del caudal del río Jaime —originado en la zona de Los Gigantes— y el arroyo Cachimayo, cuyas corrientes suman aportes salinos procedentes de la antigua laguna de Pocho.

A lo largo de su traza, el curso fluvial configura extensos bancos de arena, pequeñas cascadas y ollas profundas rodeadas de vegetación autóctona. Los balnearios locales congregan a familias enteras que buscan refrescarse en los meses de altas temperaturas, disfrutando de un entorno agreste propicio para el avistaje de avifauna y el descanso bajo la sombra de los árboles autóctonos. Asimismo, la gastronomía lugareña complementa la experiencia con productos artesanales tradicionales de la región, destacándose los quesillos, los higos y los clásicos pelones.

El Río Jaime presenta varios balnearios, entre los que se destaca el Balneario Municipal ubicado en pleno Salsacate.

Trekking, historia y formaciones volcánicas en Córdoba

Además de las alternativas fluviales, la geografía local ofrece múltiples propuestas para los entusiastas de las caminatas y el turismo de aventura. Entre los puntos de interés destacan trayectos peatonales que conducen hacia la tradicional estatua del Sagrado Corazón de Jesús y el histórico predio conocido como la Casa del Gaucho.

Para quienes buscan un recorrido con impronta patrimonial, las Minas de Cuchiyaco conservan vestigios arquitectónicos de explotaciones mineras que datan del siglo XVIII. En tanto, las excursiones de mayor exigencia física permiten ascender al cerro Ciénaga, uno de los volcanes inactivos característicos de la Pampa de Pocho, desde cuya cumbre se obtienen panorámicas abiertas de todo el valle circundante.

Accesibilidad e infraestructura turística

El acceso vehicular al municipio se realiza mediante las rutas provinciales 15, 34 y 38, conectando con diferentes puntos provinciales tras atravesar la vecina localidad de Taninga. Para quienes prefieren el transporte público, operan servicios de ómnibus de media distancia a través de la empresa prestataria de la región.

En materia de hospedaje, el destino cuenta con una oferta diversificada que abarca complejos de cabañas, establecimientos hoteleros, opciones de alquiler temporal y sectores habilitados para acampar, adaptándose a los requerimientos de los viajeros.