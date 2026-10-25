El rincón secreto de Córdoba que combina playas cristalinas, bosques y aventura.

En medio de las Sierras de Calamuchita, Córdoba guarda un destino que combina tranquilidad, paisajes de ensueño y propuestas para quienes disfrutan del turismo al aire libre. Se trata de Intiyaco, una localidad serrana de menos de 100 habitantes que conserva un entorno natural privilegiado, lejos del movimiento de los grandes centros turísticos.

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Ubicado a unos 1.050 metros sobre el nivel del mar y a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial, el pueblo se caracteriza por sus playas sobre el río Los Reartes, sus aguas cristalinas y una vegetación abundante. Robles, pinos y álamos forman parte de un paisaje que cambia de tonalidad a lo largo del año y le da una identidad particular a este rincón cordobés.

Su nombre, de origen quechua, significa “aguas del sol”, una expresión que parece resumir el encanto de sus cursos de agua y sus espacios naturales. Además, desde 1999, Intiyaco integra un área natural protegida, una condición que refuerza la importancia de conservar el ambiente que lo distingue.

Playas de río, formaciones rocosas y aguas transparentes

Uno de los principales atractivos de Intiyaco es su entorno ribereño. A lo largo del río Los Reartes aparecen sectores de playa y pozas naturales que invitan a descansar, refrescarse durante los días de calor y disfrutar del paisaje serrano.

El escenario también sorprende por sus formaciones rocosas, que en algunos sectores alcanzan los 15 metros de altura y crean paredones junto a pozas profundas. Estos espacios llaman la atención de quienes buscan experiencias diferentes durante una escapada, aunque es importante tener precaución, la profundidad del agua, las corrientes y las características del fondo pueden variar, por lo que no conviene realizar clavados sin conocer previamente las condiciones del lugar.

Intiyaco, una localidad serrana de menos de 100 habitantes que conserva un entorno natural privilegiado.

A diferencia de otros destinos cordobeses con una mayor infraestructura turística, Intiyaco conserva una escala pequeña y un ritmo tranquilo. Su atractivo está, precisamente, en la posibilidad de pasar el día junto al río, caminar entre árboles y disfrutar de la naturaleza sin necesidad de recorrer grandes distancias.

La propuesta de Intiyaco no se limita a sus playas. Los alrededores ofrecen oportunidades para explorar el paisaje a pie, descubrir senderos y contemplar la flora característica de las sierras. Entre las actividades que pueden formar parte de una visita se encuentran el trekking, los paseos a caballo y la pesca recreativa con devolución, una alternativa para quienes buscan disfrutar del río con un enfoque responsable.

Las aguas transparentes también despiertan interés entre los aficionados al buceo, aunque la posibilidad de practicar esta actividad depende de las condiciones del sector y de las opciones habilitadas.

La experiencia se completa con la gastronomía regional y las artesanías, dos formas de acercarse a la identidad local. Así, el pueblo funciona como una alternativa para quienes prefieren combinar el descanso con actividades al aire libre y recorridos por pequeños destinos serranos.

Cómo llegar a Intiyaco desde Córdoba capital

Intiyaco se encuentra en el Valle de Calamuchita y puede visitarse durante una escapada desde la ciudad de Córdoba. El recorrido informado es de aproximadamente 107 kilómetros, aunque la distancia puede variar según el punto de partida y el acceso elegido.

En auto, una de las alternativas es tomar la Ruta Provincial 5 en dirección a Villa General Belgrano y continuar hacia la zona de La Cumbrecita por los caminos que conectan con el sector. Antes de salir, conviene verificar el acceso exacto y el estado de las rutas.

La ubicación también permite combinar la visita con otros destinos de la región, como Villa Berna y Los Reartes, conocidos por sus paisajes serranos y sus propuestas de turismo de naturaleza.