Cabalgar bajo la luna cordobesa: cómo es la experiencia de recorrer las sierras a caballo

Octubre es el Mes del Turismo Ecuestre y en este marco Córdoba invita a los turistas a recorrer los increíbles paisajes de la provincia cabalgando. A lo largo del mes, quienes la visiten van a poder disfrutar más de 40 propuestas en distintos destinos, con actividades pensadas para disfrutar en familia y descubrir la provincia a través de sus paisajes, su naturaleza, sus tradiciones y su cultura ecuestre.

{{{htmlAmp}}}

Las propuestas van desde cabalgatas guiadas, travesías, actividades rurales y recreativas, jornadas de formación y encuentros vinculados al mundo del caballo. Por ejemplo, el 25 de octubre, en La Cumbre, se llevará adelante una cabalgata bajo la Luna llena, que será coronada con una cena en Amelia, cocina de entorno.

Córdoba celebra el Mes del Turismo Ecuestre

Sobre la experiencia, el Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, expresó: "El turismo ecuestre es una actividad que representa la identidad, la historia y la cultura de nuestra provincia. Córdoba cuenta con paisajes extraordinarios y una gran tradición vinculada al caballo, por eso seguimos trabajando junto a municipios, comunas y prestadores para consolidar este producto turístico, generar nuevas oportunidades para las economías regionales y ofrecer experiencias auténticas para quienes nos visitan".

Cómo es la agenda y qué destinos participan

Entre las actividades se encuentra la búsqueda del tesoro a caballo en Nono, el sábado 24 de octubre, de 17 a 20. La propuesta invita a recorrer un circuito con pistas y consignas hasta encontrar el tesoro, en una experiencia que combina aventura, orientación y destreza.

Por su parte, en Villa Las Rosas, el 17 y 18 de octubre se realizarán constelaciones familiares con caballos en el Centro Ecuestre Cahuel Malen. La actividad propone explorar dinámicas personales y familiares a partir del vínculo con estos animales.

Otra opción es la Travesía a Los Guindos, en La Falda, prevista para el 24 y 25 de octubre. El recorrido de 40 kilómetros atraviesa antiguos caminos mineros e incluye una noche bajo las estrellas, un fogón y baile.

Por su parte, el 31 de octubre, la Estancia El Rosal, en Agua de Oro, ofrecerá una jornada de 11 a 17 con cabalgatas, talleres de doma, arquería a caballo y actividades vinculadas al trabajo con herraduras, además de una choripaneada.

De la agenda forman parte también otros destinos cordobeses, como La Cumbrecita, Villa Cura Brochero, La Granja, Villa Yacanto de Calamuchita, San Javier y Yacanto, y Río Ceballos, con distintas propuestas para conocer la provincia a caballo.