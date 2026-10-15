La villa turística catamarqueña que combina paisajes de montaña, ríos y senderos

Ubicada al pie de las sierras de Ambato, la localidad catamarqueña de La Puerta combina paisajes de montaña, cursos de agua y construcciones históricas en una propuesta turística para quienes buscan descansar y realizar actividades al aire libre.

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Atravesada por el río del Valle, la localidad se divide en dos sectores conocidos como Banda Norte y Banda Sur. Su entorno permite alternar paseos junto con caminatas y recorridos por caminos serranos.

A los atractivos naturales se suma un patrimonio que incluye una iglesia histórica y vestigios arqueológicos de antiguas comunidades indígenas. Además, la cercanía con otros destinos del departamento permite organizar excursiones durante una estadía en la región.

¿Qué hacer en La Puerta?

Uno de los principales atractivos para conocer en La Puerta es la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, un templo de más de dos siglos de antigüedad que se destaca por su arquitectura sencilla, las pinturas interiores y su campanario. El edificio forma parte del patrimonio histórico de la localidad y permite acercarse a las tradiciones religiosas de la zona.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, las orillas del río del Valle ofrecen espacios para pasar el día, descansar bajo los árboles y disfrutar del paisaje. En los sectores habilitados para acampar, los visitantes pueden organizar jornadas en contacto con la naturaleza, especialmente durante los meses de temperaturas más elevadas.

Los cerros que rodean el poblado también permiten realizar caminatas, trekking, recorridos en bicicleta de montaña y cabalgatas. Estas actividades ofrecen distintas maneras de explorar el relieve serrano, con senderos que atraviesan sectores de vegetación y caminos rurales.

Otro paseo de interés es el sitio arqueológico La Rinconada, donde se conservan vestigios de un antiguo asentamiento indígena. Los restos permiten conocer parte de la organización de las comunidades que habitaron la región antes de la conformación de la localidad actual.

La propuesta se completa con una visita al dique de Las Pirquitas, ubicado en las cercanías. Allí se pueden realizar actividades náuticas, como canotaje y navegación a vela, además de pesca deportiva en los sectores habilitados. El embalse amplía las opciones para quienes buscan combinar los paisajes de montaña con actividades recreativas junto al agua.

¿Cómo llegar a La Puerta desde San Fernando del Valle de Catamarca?

La Puerta se encuentra a unos 36 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca y se puede llegar en auto por la Ruta Provincial 1, en un trayecto hacia el norte que atraviesa localidades como Huaycama y Colpes.

Otra alternativa es acceder desde El Rodeo por la Ruta Provincial 16, un camino de aproximadamente 12 kilómetros que bordea sectores del río Ambato y ofrece vistas del paisaje serrano.