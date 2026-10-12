La ciudad que quedó sepultada bajo el agua y hoy combina termas, gastronomía e historia viva

Ubicada a unos 470 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y reconocida por albergar el primer complejo termal de Entre Ríos, Federación se alza como uno de los destinos elegidos para una escapada de fin de semana.

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Con tres fundaciones a cuestas, esta joya de la mesopotámia tiene una historia marcada por los cambios de ubicación y la construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que modificó el paisaje de la región y dio origen al embalse que hoy acompaña buena parte de su propuesta turística.

Su perfil combina descanso, naturaleza y actividades recreativas durante todo el año. Las termas son uno de sus principales atractivos, aunque los paseos costeros, los espacios verdes y los recorridos por el casco urbano permiten organizar una visita con alternativas para distintos gustos y edades.

¿Qué hacer en Federación, la ciudad que quedó sepultada bajo el agua?

El Parque Termal Federación es una de las paradas centrales para quienes llegan a la ciudad. El complejo cuenta con piscinas de distintas características, sectores recreativos y áreas destinadas al relax, con opciones para adultos y familias. Sus aguas termales constituyen el principal sello turístico del destino y permiten disfrutar de una jornada de descanso sin depender exclusivamente del clima.

La propuesta se complementa con el parque acuático, que suma juegos y actividades para quienes viajan con chicos. La disponibilidad de las atracciones puede variar según la temporada, por lo que conviene consultar los horarios y servicios antes de organizar la visita.

Otro de los lugares para recorrer es la costanera, desde donde se puede contemplar el lago Salto Grande y disfrutar del paisaje. El entorno invita a caminar, tomar fotografías y aprovechar los espacios abiertos, especialmente durante las últimas horas de la tarde. En los meses cálidos, las playas y los sectores habilitados junto al agua se convierten en una alternativa para pasar el día al aire libre.

El lago también ofrece un escenario para actividades náuticas y recreativas, siempre en los sectores autorizados y de acuerdo con las condiciones de seguridad. La pesca deportiva es otra de las opciones que atraen a visitantes interesados en disfrutar del ambiente natural de la región.

La historia local merece un lugar en el recorrido. Federación fue trasladada a su emplazamiento actual en 1979, debido a las obras vinculadas con la represa de Salto Grande, que inundaron parte del territorio donde se encontraba la antigua ciudad. El traslado marcó una transformación profunda en la vida de sus habitantes y explica buena parte de su identidad.

Para conocer ese pasado, se pueden recorrer los espacios urbanos y culturales dedicados a preservar la memoria de la vieja Federación y del proceso de relocalización. El casco céntrico, con sus plazas, comercios y propuestas gastronómicas, también permite hacer una pausa entre las visitas y conocer el ritmo cotidiano de la ciudad.

La experiencia se completa con los sabores regionales y la gastronomía entrerriana, que incluye pescados de río, platos caseros y productos locales. Los restaurantes y bares del centro ofrecen alternativas para almorzar o cenar después de una jornada de termas o de paseos junto al lago.