El paraíso de los materos llega a La Rural: con cata guiada, ¿cómo sacar entradas?

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y La Rural organizarán una nueva edición de MATEAR, la feria dedicada a la cultura matera que reunirá a productores, cooperativas, marcas y consumidores en la Ciudad de Buenos Aires.

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El encuentro se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, en el Pabellón Ocre del predio ferial de Palermo, con degustaciones, propuestas gastronómicas y actividades para conocer distintas variedades y descubrir nuevas formas de disfrutar la infusión.

La exposición regresará a la capital argentina después de las ediciones de 2024 y 2025 en Posadas, Misiones, y contará con la participación de empresas de distintos tamaños, emprendimientos familiares y cooperativas del sector.

MATEAR 2026: cómo sacar entradas y cronograma de actividades

La programación de MATEAR 2026 combinará degustaciones, charlas, experiencias interactivas y propuestas culturales vinculadas con una de las costumbres más extendidas del país. Los visitantes podrán recorrer los stands, probar productos de diferentes establecimientos y conocer las novedades de la industria yerbatera.

Uno de los atractivos será la posibilidad de descubrir yerbas con distintos perfiles de sabor y composición, además de acercarse a los productores para conocer sus métodos de elaboración. La propuesta también incluirá actividades relacionadas con la gastronomía y el diseño, con alternativas que amplían el uso tradicional.

La feria tendrá lugar en el Pabellón Ocre de La Rural, ubicado en avenida Sarmiento 2704, y abrirá sus puertas de 12 a 20 durante las dos jornadas. El acceso peatonal será por avenida Santa Fe 4201, a la altura de Plaza Italia.

Las entradas generales cuestan $ 10.000 más el cargo por servicio en la venta online. También está disponible un paquete familiar 4x3 por $ 30.000 más el cargo correspondiente, que permite el ingreso de cuatro personas por el precio de tres. En las boleterías del predio, durante los días del evento, el valor será de $ 12.000 por entrada general y $ 6000 para jubilados.

¿Cómo llegar a MATEAR 2026?

Para llegar a MATEAR 2026 se puede utilizar la línea D del subte hasta la estación Plaza Italia o el tren San Martín hasta Palermo. También hay distintas líneas de colectivos que circulan por las inmediaciones del predio.

La organización informó que el encuentro no se suspenderá por lluvia y que no estará permitido ingresar con mascotas, excepto animales de asistencia.