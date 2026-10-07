Para los amantes del mate: llega Matear a La Rural con degustaciones, concursos y talleres

Llega una nueva edición de la Feria Matear a la Ciudad de Buenos Aires, se trata del evento que reúne a todo el mundo de la yerba en La Rural para disfrutar de degustaciones, conocer emprendimientos y productores de todo el país.

{{{htmlAmp}}}

Así será la Feria Matear en La Rural

El evento se realizará el próximo 17 y 18 de octubre, de 12 a 20 hs, en el Pabellón Ocre de La Rural (Av. Sarmiento 2704). Bajo la consigna “El sabor de ser argentinos”, el evento reúne a productores, marcas de yerbamate, emprendedores, científicos y familias para celebrar uno de los grandes símbolos de la tradición argentina con actividades para toda la familia.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de yerba mate, asistir a charlas, participar de distintas actividades culturales y experiencias interactivas. Además, habrá una variada oferta gastronómica, con varios food trucks para comer algo rico y tener un fin de semana diferente.

El evento está pensado para compartir actividad y conocer nuevos productos en torno a la tradición de tomar mate.

¿Cuánto salen las entradas para Matear en La Rural?

Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del evento o de manera presencial, el precio varía de acuerdo a la modalidad:

Venta online

Entrada individual: $10.000 + $1500 de cargo por servicio

Pack Familiar 4×3: $30.000 + $4500 de cargo por servicio

Boletería presencial: (los días 17 y 18 del evento)

Entrada Individual: $12.000

Entrada Jubilados: $6.000

Los niños menores de 3 años ingresan sin cargo y el mismo beneficio sin costo estára disponible para personas con discapacidad, junto a un acompañante, solo deben presentar su CUD en el ingreso.