Cuatro días para no parar de comer postre Balcarce: la fiesta regional para los verdaderos amantes de lo dulce

Del viernes 9 al lunes 12 de octubre llega la 22ª edición de la Fiesta Nacional del Postre a Balcarce. La mítica localidad bonaerense se prepara para uno de sus eventos anuales más grandes, al que son invitados los amantes de lo dulce. La gastronomía balcarceña tiene como ícono absoluto el postre Balcarce, en este sentido y como no podría ser de otra manera, uno de los momentos centrales de la programación será la creación del postre Balcarce más largo del mundo.

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El evento tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural y contará con la presencia de cocineros e influencers de la cocina. Entre los invitados de esta edición están Lulo Kazimirczyk, especializado en pastelería nórdica; Edgardo Ríos, de Mambrunense; y Chef Sale, junto a otros exponentes que se sumarán a lo largo de las cuatro jornadas.

Del 9 al 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional del Postre. Foto: Balcarce

Además de la propuesta gastronómica, quienes se acerquen van a poder disfrutar de shows en vivo y actividades para toda la familia, como clases de cocina tanto para grandes como chicos, juegos didácticos y charlas magistrales por parte de cocineros de diferentes partes del país. En este sentido, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, se suma con una propuesta de inspiración patagónica, mientras que Benito Juárez presentará una elaboración que tendrá como protagonista la frambuesa.

Dónde queda Balcarce y cómo llegar en auto desde Ciudad de Buenos Aires

Balcarce se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 415 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los sitios naturales más maravillosos de la provincia, reconocido por sus sierras y valles. Además, la localidad es famosa por ser la cuna del pentacampeón mundial de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio y por la elaboración del tradicional postre Balcarce.

Para llegar en auto desde CABA, la ruta más directa consiste en tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata y empalmar con la Autovía 2 (Ruta Provincial 2) con sentido hacia Mar del Plata. Una vez en la localidad de Coronel Vidal, a la altura del km 343, hay que tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 55, que conduce directamente hasta el ingreso a Balcarce. El trayecto toma aproximadamente entre 4 horas y media y 5 horas de viaje.