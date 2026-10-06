Dónde queda la pastelería de Damián Betular en CABA: así es Betular Pâtisserie

La propuesta de Damián Betular que combina pastelería, café y una ambientación distintiva.

La pastelería de Damián Betular se convirtió en uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Con una propuesta centrada en la pastelería francesa y productos gourmet, Betular Pâtisserie combina dulces, café y una ambientación particular.

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Betular Pâtisserie: la pastelería de Damián Betular en CABA

Damián Betular trasladó parte de su estilo y experiencia en pastelería a un local que reúne algunas de sus preparaciones más reconocidas. La propuesta incluye diferentes opciones dulces, desde macarons y bombones hasta petit gateaux, además de café y otros productos para acompañar la experiencia.

El propio chef definió el concepto del lugar en una entrevista que le concedió a La Nación: “Tiene todo lo que me gusta a mí: los dulces, el café, las flores”. La frase resume una propuesta que no se limita únicamente a la gastronomía, sino que también presta especial atención a la presentación y al ambiente.

Dónde queda Betular Pâtisserie en Buenos Aires

Betular Pâtisserie está ubicada en Mercedes 3900, en la esquina con Asunción, en el barrio porteño de Villa Devoto. El espacio puede visitarse durante todos los días de la semana.

está ubicada en Mercedes 3900, en la esquina con Asunción, en el barrio porteño de Villa Devoto. El espacio puede visitarse durante todos los días de la semana. El horario de atención del local es de 9 a 20:30. Además de acercarse personalmente, existe la posibilidad de realizar pedidos a través del sitio web oficial de la pastelería.

del local es de 9 a 20:30. Además de acercarse personalmente, existe la posibilidad de realizar pedidos a través del sitio web oficial de la pastelería. La ubicación en Villa Devoto, CABA, convirtió al establecimiento en un punto de interés para quienes buscan conocer la propuesta gastronómica vinculada al reconocido pastelero.

Qué se puede comer en Betular Pâtisserie

Uno de los productos destacados de Betular Pâtisserie son los macarons, una preparación característica de la pastelería francesa. El local cuenta con 12 variedades que combinan sabores clásicos con alternativas más originales.

Entre las opciones disponibles aparecen coco y dulce de leche, peanut butter, salted caramel, frambuesa, limón, batata y queso, chocolate y avellana, vainilla y haba tonka, pistacho, banana caramel, tiramisú y chocolate amargo.

La propuesta también incluye una amplia selección de bombones. Hay variedades de café y oporto, cookie, limón, naranja, menta, avellana, manzana, Balcarce, maní caramelo, pretzel, corazón de dulce de leche, frambuesa, pistacho, banana y maracuyá.

Con una identidad inspirada en la tradición francesa y una variedad de productos dulces, Betular Pâtisserie ofrece una experiencia que combina sabores, diseño y una particular ambientación.

Los petit gateaux de Betular Pâtisserie

Entre las preparaciones gourmet se encuentran los petit gateaux, pequeñas piezas de pastelería que reúnen distintas texturas y sabores en presentaciones individuales.

El menú contempla opciones como pecan café, noisette, cítricos, manzana, banana caramel, carrot, vainilla, pavlova pistacho y chocoliva. De esta manera, la carta de Betular Pâtisserie ofrece alternativas para distintos gustos, con una marcada presencia de frutos secos, chocolate, frutas y preparaciones tradicionales de la pastelería internacional.

Los principales productos que se pueden encontrar en la carta de la pastelería.

Cómo hacer pedidos en Betular Pâtisserie