"Yo tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida y encontrarán el modo de hacerlo estando muerto", sentenció Diego Armando Maradona en 1996. La frase está en el libro "Diego Dijo", de Andrés Burgo y Marcelo Gantman. Un texto que repasa los dichos más importantes de Maradona en su historia. Veintinueve años después, el juicio que busca deteminar qué pasó con su muerte le dio la razón. Un trailer, un guión, un documental y un negocio detrás del escándalo que protagoniza la jueza Julieta Makintach, quien trató de minimizar el impacto de las imágenes, pero después cedio.

El juicio que comenzó el 11 de marzo, hace poco menos de tres meses, ya tuvo 19 audiencias y 44 declaraciones de testigos. Está en estado avanzado, pero corre riesgo de volver a foja cero y se espera que, el próximo jueves al mediodía se tome una decisión. El desenlace se precipitó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N 3 de San Isidro cuando el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino y la jueza -vocal- Verónica Di Tommaso se deslindaron del escándalo del documental. Lo hicieron después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren hayan puesto en marcha una imagen vergonzosa.

En plena audiencia Ferrari e Iribarren mostraron un guión que estaba escrito y, luego, mostraron un trailer que dice: "Juicio Divino". En las imágenes se ven unas piernas, una entrada al tribunal, un ascensor, videos de Diego en Napoli, con la camiseta de la Selección, de pelo corto, de pelo largo, con la Copa del Mundo y más piernas. Que no son las que corrieron más de 40 metros en el estadio Azteca frente a Inglaterra para meter el gol más importante de la historia del fútbol mundial. Son unas piernas de mujer que buscan usufructuar la corrida de ese hombre que, después de muerto, no se puede defender: Julieta Makintach. También los fiscales Ferrari e Iribarren contaron que había un guión.

Con el correr de las horas se conoció que el guión tenía seís capítulos. La Justicia y los lugares, la justicia y los dioses, la justicia y los abogados, la justicia y los familiares, la justicia y el azar, la justicia y la sentencia. En una parte del guión, según se supo después, una voz en off tenía que decir: "Fiorito. Cuna de pobres. Del sueño cumplidos de ser campeón mundial, al lado del de millones de sueños que se quedan en el camino". "Cuna de pobres", dice el guión.

Con estos datos presentados, desde ya se confirmó ante el Tribunal que la magistrada participaba de la producción audiovisual como protagonista aunque, en múltiples situaciones, lo había negado. El Tribunal decidió apartarla del debate. Hasta minutos antes, la toreada de Makintach era no reconocer nada de lo que había pasado. No estaba a favor de la nulidad, tampoco a favor de que la removieran, pero todo cambió con las imágenes. "De corazón, por mis hjos y por mi familia. No conocía este material", dijo según recopila Victoria de Masi de El Diario Ar, una de las periodistas que estuvo en la audiencia.

La clave del pedido de nulidad, más allá de la verdad que recae sobre Makintach, pasa por el abogado que encontró el escándalo. Julio Rivas, el letrado de Leopoldo Luque que, tomando esta acción, sostiene que la jueza tenía un veredicto previamente formulado. En declaraciones posteriores a la prensa, tanto Mario Baudry -abogado de Verónica Ojeda- como Fernando Burlando -que representa a las hijas de Maradona- sostuvieron la necesidad de cambiar todo el tribunal. El exabogado de la familia de Fernando Báez Sosa, entre otras cosas, pidió arrancar nuevamente el juicio y con otros jueces "para evitar futuros pedidos de nulidad".

Volver a arrancar el juicio significa recolectar pruebas, sumar datos y que los testigos vuelvan a dar declaración sobre todo lo que vieron. Una vez más, la familia se revictimizará ante la situación de la muerte de Diego Maradona. Por su parte, por otro lado, Baudry pidió un jury para la jueza porque esto "va más allá" de la causa Maradona. Después de un martes agitado, el tribunal se toma dos días, hasta el jueves al mediodía, para definir cuál va a ser el futuro del juicio.