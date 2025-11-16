Juicio Diego Maradona: Makintach negó el documental y reveló un dato clave

La jueza Julieta Makintach reiteró este domingo que el documental Justicia Divina “no existió” y aseguró que nunca más volvió a hablar con sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso. La declaración se produce a dos días del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco del proceso que definirá su futuro en el Poder Judicial bonaerense.

En diálogo con Noticias Argentinas, la jueza Julieta Makintach sostuvo: “No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”. Además, apuntó contra sus pares al remarcar que “podrían haber evitado la nulidad del debate” y que “mintieron cuando la ironía era que yo mentía”. La magistrada agregó que, tras el escándalo que estalló en mayo, “nunca más conversaron” con ella.

El episodio se originó en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cuando la difusión del documental Justicia Divina derivó en la nulidad del debate oral. Según reconstrucciones publicadas por este medio, el productor José Arnal -dueño de la productora La Doble A- declaró que Makintach estaba al tanto del proyecto audiovisual desde el inicio y que incluso había visto el tráiler antes de su difusión.

A su vez, María Lía Vidal Alemán, amiga de la infancia de la jueza, fue señalada como ideóloga del documental y declaró en el proceso, lo que generó un momento de fuerte tensión en la audiencia. Estas revelaciones complicaron la situación de Makintach, quien quedó suspendida de su cargo, apartada de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y enfrenta una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Cómo continúa la causa

En tanto, el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por 12 miembros, dará a conocer su decisión este martes a las 10 en el Anexo del Senado Bonaerense. La resolución será clave para definir si la jueza continúa suspendida o si se avanza hacia su destitución definitiva. Frente a ese escenario, Makintach se limitó a señalar: “Vamos a esperar”.