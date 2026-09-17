La incorporación de colectivos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC) avanza en distintas líneas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con servicios que ya cuentan con este tipo de tecnología.

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¿Cuántos colectivos a GNC circulan actualmente en la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo con el registro oficial correspondiente a mayo, actualizado en agosto por el ministro de Infraestructura y Movilidad, el transporte porteño contaba con más de 200 colectivos a GNC sobre un parque total de 1612 unidades, distribuidas en 17 recorridos. Los mayores volúmenes correspondían a las líneas 65 y 151, que ya operaban con la totalidad de su parque bajo esta modalidad.

El proceso forma parte del Plan de Movilidad Limpia, que contempla también alternativas como la propulsión eléctrica y los biocombustibles.

De la 65 a la 151: el mapa de las líneas y marcas que lideran la renovación sustentable

Las líneas 65 y 151 encabezan el proceso en CABA, con 60 y 77 coches a GNC, respectivamente, y una flota completamente adaptada a este combustible. El Grupo Metropol concretó la renovación mediante unidades nuevas.

En el caso de la 109, el registro de mayo contabilizó 11 coches de este tipo sobre un total de 57. El esquema comenzó con diez King Long y continuará de manera progresiva.

También figuran los recorridos 44, con ocho; 50 y 76, con cinco cada uno; 7 y 108, con cuatro; 42, 106 y 115, con tres por trayecto; y 12, 61, 62 y 64, con uno.

Fuera del relevamiento, la 39 recibió cuatro TodoBus sobre chasis Agrale, mientras que la 98 sumó dos ejemplares de similares características. La 102, por su parte, agregó otros dos TodoBus Retiro montados sobre Agrale, según recopiló el sitio Revistacolectibondi.com.ar.

Para la 152 fueron anunciados ocho TodoBus con chasis Agrale MT17 preparados para GNC. La 118 también avanzó con este sistema de propulsión y la 57, operada por Empresa Atlántida, comenzó a utilizar Agrale alimentados a gas.

Otro fabricante que ingresó en este proceso fue Yutong, con presencia inicial en las líneas 42 y 59 mediante modelos integrales de dos puertas. En el segundo recorrido desembarcaron seis durante 2026, con otros diez previstos.

El próximo grupo está compuesto por las 34, 132 y 180, vinculadas con ejemplares Yutong de tres puertas preparados para el mercado argentino.

¿Cómo sigue el Plan de movilidad limpia en las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad estableció que, desde el 1° de enero de 2027, los colectivos cero kilómetro que ingresen al sistema porteño deberán funcionar con GNC o propulsión eléctrica, mientras que los que ya circulan con motores diésel podrán continuar hasta cumplir con la antigüedad máxima permitida.

El Plan de Movilidad Limpia contempla además el uso de biocombustibles y establece una etapa de evaluación de las distintas alternativas en condiciones reales de operación, antes de definir su aplicación a mayor escala.