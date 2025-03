5 looks en tendencia y con ropa que seguro tenés en casa para usar en la ola de calor.

Elegir looks para el verano en plena ola de calor que sean frescos, cómodos y a la moda puede ser todo un desafío. Si sentís que no tenés nada para ponerte, probablemente sea porque no se te ocurren combinaciones de prendas. Mirar las tendencias 2025 de moda puede ayudarte mucho a pensar looks que te gusten y te sienten bien en estos días de temperaturas altas.

Lo ideal es que tengas un armario cápsula de verano con prendas básicas, que no pasen de moda, clásicas, que resistan a las nuevas modas. Si tenés remeras lisas, shorts, polleras y pantalones frescos, además de algún que otro vestido o camisa fresca, te va a ser mucho más fácil pensar posibles combinaciones.

5 ideas de looks frescos en tendencia para el verano 2025

1. Vestido corto o maxivestido + sandalias o chatitas

Seguramente tenés en tu placard algún vestido, ya sea corto o largo. Lo importante es que sea de una tela fresca, como algodón o lino, ideal para las altas temperaturas. Puede ser un vestido liso o estampado. Lo ideal es que lo combines con unas sandalias o chatitas, y si tenés, unos lentes de sol o una gorra con visera pueden levantar mucho el look.

2. Remera básica + short de lino + sandalias

Las remeras básicas (en especial las de colores neutros como blancas, negras, beiges o grises) son ideales para pensar combinaciones de looks. Si le sumás un short de lino de una tela fresca, podés crear un look muy sofisticado, minimalista y simple que nunca falla. Este short puede ser tiro alto, para un look más formal, o bien tiro bajo o medio. Lo importante es que estés fresca y cómoda. Podés combinarlo con sandalias o alpargatas.

3. Chaleco sastrero + short de jean + zapatos Mary Jane, sandalias o chatitas

Los chalecos sastreros son otro básico que no puede faltar en tu armario cápsula. Son muy versátiles, frescos, fáciles de combinar y vienen en diferentes tonos. Siempre se aconseja que tengas negro y blanco, para empezar, y luego si querés vas sumando colores. Son ideales para combinar tanto con pantalones como con shorts de jean. En los pies, podés usar zapatos Mary Jane, sandalias, chatitas o incluso alpargatas o zapatillas frescas.

4. Remera a rayas + short blanco + cinturón marrón + stilettos bajos blancos o negros

Si querés un look muy old money, clásico y elegante, no te puede faltar una remera a rayas. Algunas vienen con rayas azules y otras con rayas negras. Son ideales para combinar con shorts de lino o sastreros de color blanco, a los que le podés sumar un cinturón marrón para darle un toque extra. En los pies, si querés llevarlo a otro nivel de elegancia, podés agregarles unos stilettos bajos, ya sea blancos o negros.

5. Camisa oversize + short fresco + ojotas o sandalias

Si querés algo igual de canchero y fresco, podés usar una simple camisa de alguna tela liviana, preferentemente blanca, beige o celeste, con un short debajo que se vea apenas. A esto le podés sumar sandalias u ojotas y cualquier accesorio que quieras, como una cartera, lentes de sol o una gorra.

Cómo es la manicuría japonesa, la tendencia que brilló en los Premios Óscar 2025

La manicuría japonesa es la tendencia para este 2025 que fue furor en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025. Actrices y modelos como Ana de Armas, Elle Fanning, Lily Rose Depp, Demi Moore, Cara Delevigne, Meg Ryan, Zoey Deschanel y Cristina Ricci fueron algunas de las tantas que impusieron esta moda que llegó para quedarse durante todo el otoño-invierno 2025.

La manicuría japonesa, a diferencia de la occidental que conocemos, no se centra en la estética de la uña sino en su cuidado. Por esta razón, pone el foco en la salud de la uña, logrando mejorarla desde adentro hacia afuera. Esta tendencia propone uñas naturales, sin esmalte, cortas, naturales y saludables, al contrario de las uñas esculpidas y pintadas con esmaltes. Es un estilo que busca ser mucho más elegante, natural, sofisticado y minimalista.

El objetivo de este tipo de manicuría es que la uña se vea hidratada y nutrida, devolviéndole todo su brillo natural. Sin embargo, esto no significa que consista en cortar las uñas y dejarlas tal cual están, sino que requiere un proceso minucioso, personalizado para cada tipo de clienta.

El paso a paso