Oportunidad imperdible: construyen lotes que se venden por US$ 250 el m2 construyen lotes que se venden por US$ 250 el m2.

Una nueva oportunidad de inversión inmobiliaria está llamando la atención de los inversores en Argentina, con lotes a partir de US$ 250 por m2. A pesar de la crisis económica, de vez en cuando en el país aparecen oportunidades imperdibles de este estilo para realizar una inversión. Es una gran oportunidad para aquellas personas que quieren invertir o, o bien que buscan comprar un terreno para poner su negocio.

Está ubicado en Nuevallende, provincia de Córdoba. Será el primer parque comercial diseñado para ofrecer flexibilidad y oportunidades únicas a los inversores. Es de 5 hectáreas y se subdivide en 18 lotes, destinados exclusivamente a usos comerciales, y ya se completó su etapa urbanística, para dejar listas todas las instalaciones necesarias.

Cabe destacar que el lugar no está apto para viviendas, sino para uso comercial. Entre los usos permitidos se incluyen locales comerciales, oficinas, servicios educativos y de salud, propuestas culturales y gastronómicas. La única restricción es la prohibición de viviendas permanentes y actividades que puedan afectar la dinámica compartida.

Al día de hoy, 8 de los 18 lotes cuentan con propietarios y uno de ellos avanza en la construcción de un edificio mixto con locales en planta baja, oficinas en los pisos superiores y un rooftop, que estará terminado en pocos meses. El ingeniero Augusto Pech, líder del proyecto junto a su familia, dijo en diálogo con Info Negocios: “Desde 1992 soñábamos con llevar adelante un desarrollo urbanístico de este tipo. La clave es pensar siempre en proyectos que respondan a las necesidades de Villa Allende e integren equipamiento, espacios verdes, vivienda y servicios”.

Cuántos lotes quedan disponibles y a qué precio están

Actualmente, solamente quedan seis lotes disponibles para la venta, con superficies que van de 1.000 a 2.500 m2 y precios que parten desde US$ 250 por metro cuadrado, todos escriturables y listos para construir.

Tiene una infraestructura completa: perímetro cerrado, instalaciones subterráneas de agua, gas y electricidad, señalética, estacionamientos y parquización. “Dejamos lista toda la infraestructura para que cada propietario pueda materializar su proyecto dentro de un marco normativo común”, comentan sus desarrolladores.