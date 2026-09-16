La mayor fundición del país pidió el concurso preventivo en medio de la crisis

En medio de la crisis económica, la mayor fundidora del país pidió el concurso preventivo tras afrontar deudas millonarias. Desde la firma apuntan a las medidas del gobierno de Javier Milei.

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Fundición San Cayetano, una de las principales empresas industriales de la Argentina, recurrió a la Justicia para reestructurar un pasivo que llegó a $34.187 millones. La compañía, radicada en Burzaco, Almirante Brown, sufre un deterioro financiero marcado por la apertura de las importaciones, la apreciación del peso, la pérdida de pedidos y el elevado costo del financiamiento.

De exportar a todo el mundo a la reestructuración:

La firma tiene 70 años de trayectoria, unos 260 trabajadores y un perfil fuertemente exportador: alrededor del 80% de su producción se vende en el exterior. Fabrica piezas de gran tamaño destinadas a las industrias siderúrgica, petrolera, minera y energética, y tiene presencia comercial en Estados Unidos y otros mercados.

El expediente tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La presentación fue realizada el 9 de junio de 2026 y la apertura formal del concurso se produjo el 24 de junio. La empresa estableció como fecha de inicio de la cesación de pagos el 18 de diciembre de 2025, cuando comenzó a registrar atrasos en distintas obligaciones vinculadas con su actividad.

¿Cómo afectaron las importaciones y el dólar a la industria nacional?

En su presentación judicial, Fundición San Cayetano explicó que su particular modelo de negocios la deja expuesta a las condiciones del mercado internacional. La empresa fabrica bienes de capital que pueden ser adquiridos tanto en la Argentina como en otros países, por lo que debe competir con productores globales.

La propia compañía se definió como una “tomadora de precios internacionales”, con márgenes acotados y una fuerte sensibilidad frente a las variaciones del tipo de cambio, los costos financieros y las cotizaciones internacionales. Según relató ante la Justicia, el deterioro comenzó a profundizarse a principios de 2024.

“Desde principios del año 2024, la apertura de las importaciones y la revaluación de nuestro signo monetario, impulsadas por el actual modelo económico del país, nos llevó a una asfixia en el desarrollo de nuestra actividad”, señaló la empresa apuntando a las medidas de Javier Milei.

A partir de entonces, aseguró, comenzó a enfrentar una combinación de menor demanda, presión sobre los precios y dificultades para competir con proveedores internacionales. China aparece como uno de los principales factores mencionados en el expediente: “Los proveedores originarios de la República Popular China están presentes en todos los mercados en el que participamos, con precios que oscilan a la mitad del nuestro”.

Tasas ahogantes, servicios e impuestos: la radiografía de un pasivo millonario

La compañía también señaló al crédito como uno de los factores que agravaron su situación. De acuerdo con su presentación, las tasas bancarias llegaron a ubicarse entre 80% y 90% anual, mientras que el negocio trabaja con márgenes de rentabilidad cercanos al 5%. Para una empresa que necesita financiar capital de trabajo y operaciones de gran escala, esa diferencia terminó impactando directamente sobre sus resultados.

El deterioro financiero quedó reflejado además en los reclamos acumulados. Fundición San Cayetano registra 185 cheques rechazados por más de $1.000 millones y recibió intimaciones relacionadas con servicios, entidades financieras y proveedores. Entre las obligaciones mencionadas aparecen deudas con Metrogas y Edesur, además de reclamos de Banco Nación, Banco Provincia y proveedores internacionales.

La información del Banco Central, a su vez, muestra una exposición financiera cercana a $22.355 millones con distintas entidades. El pasivo declarado ante la Justicia asciende a $34.187 millones y está integrado principalmente por obligaciones comerciales y financieras. La empresa informó $18.512 millones correspondientes a acreedores quirografarios por compras locales, otros $5.539 millones por compras en el exterior y $7.791 millones vinculados con financiamiento. A ese monto se agregan obligaciones fiscales, sociales y laborales.

Concurso preventivo sin freno de planta

La situación llevó a la compañía a recurrir al concurso preventivo como mecanismo para ordenar sus compromisos y evitar que el deterioro financiero derive en una crisis mayor. Pese a la presentación judicial, Fundición San Cayetano aseguró que el concurso no implica el abandono de sus operaciones. En un comunicado, la compañía ratificó la continuidad de la actividad y la estabilidad de su equipo de trabajo.

La firma sostuvo que “todas las partes interesadas —personal, representación gremial, clientes y proveedores— fueron debidamente informadas por la empresa de manera oportuna e inmediata al momento de la presentación formal”. También remarcó que “la decisión de acudir al concurso preventivo obedece exclusivamente a una medida estratégica orientada al reordenamiento del pasivo financiero”.