Crisis y despidos: los frigoríficos llevan meses de pérdidas económicas

Los frigoríficos que abastecen al mercado interno atraviesan uno de los momentos más delicados por la crisis económica que generó Javier Milei. La caída del consumo, una menor actividad en las plantas y el fuerte incremento de los costos dejaron al sector operando en rojo, mientras algunas empresas comenzaron a reducir sus estructuras para intentar sostenerse.

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El presidente de la Cámara de la Industria Cárnica (Caínca), Gustavo Marcos, resumió el escenario con una advertencia: “Las plantas de consumo interno llevan ocho meses de pérdidas y la situación se sigue agravando”.

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Uno de los principales problemas es la falta de movimiento en el mostrador. La faena acumula una caída interanual del 10 por ciento y los frigoríficos encuentran cada vez más dificultades para trasladar sus mayores costos al precio final de la carne.

“El mostrador no tracciona, por lo cual el volumen de producción no evoluciona”, explicó Marcos. Según el dirigente, el precio de la hacienda se encuentra actualmente amesetado y las empresas llegaron a un límite respecto de los valores que pueden trasladar al mercado.

El deterioro de los márgenes se produce mientras los gastos de las plantas continúan aumentando. Uno de los casos más fuertes es el de la electricidad, cuyo costo, según Caínca, “en lo que va del año se multiplicó por tres”. A esto se suman las ART, que tuvieron incrementos de al menos 100%, además de tasas provinciales y municipales y distintos servicios necesarios para mantener en funcionamiento los establecimientos. De acuerdo con Marcos, varios de estos costos avanzaron al doble del ritmo de la inflación.

El impacto sobre las cuentas de las empresas queda reflejado en el seguimiento mensual realizado por Caínca junto con el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. El último relevamiento ubicó la pérdida en aproximadamente $74 por cada kilo producido. Según explicó, el resultado negativo representa entre 10% y 20% de los ingresos, dependiendo del tamaño de cada establecimiento.

“Los márgenes se recortan y esto, acompañado a la actualización que tienen nuestros ingresos por subproductos, hace que las plantas de consumo, en este contexto donde la faena cayó un 10%, den pérdida”, sostuvo.

Los frigoríficos comenzaron con los despidos

La prolongación del rojo financiero ya comenzó a tener consecuencias sobre las estructuras laborales. Las empresas buscan distintas alternativas para adecuarse al menor nivel de actividad y algunas comenzaron a avanzar con despidos de personal.

Desde la cámara advierten que, si la situación se prolonga, el proceso podría derivar también en una reducción de la cantidad de establecimientos dedicados al abastecimiento del mercado interno. El problema se concentra particularmente en las plantas orientadas al consumo doméstico, que no cuentan con el mismo margen de maniobra que aquellas vinculadas a la exportación.

Ante este escenario, Caínca reclama que al gobierno de Javier Milei vuelvan a poner el foco sobre el mercado interno y adopten medidas que permitan sostener la actividad: “Han pasado varios años donde las autoridades han hecho eje en recuperar, mantener y ganar mercados de exportación, y eso es importantísimo. Entendemos que llegó la hora de volver a mirar el consumo para poder sostener la producción en su conjunto.