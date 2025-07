Dormir con tu perro en invierno: beneficios y riesgos que debés conocer

El calor corporal canino ayuda a combatir el frío invernal nocturno.

Cuando el frío del invierno se instala, la cama se vuelve uno de los lugares más cálidos del hogar, no solo para las personas, sino también para las mascotas. Por eso, es común que muchos permitan que sus perros duerman a su lado para compartir el calor corporal.

Para minimizar riesgos, es clave mantener una rutina de higiene adecuada, desparasitar al perro y asegurarse de que esté saludable. Así, la convivencia nocturna va a ser mucho más placentera y segura para ambos durante el invierno, sin comprometer la calidad del descanso.

Desde el punto de vista veterinario, esta práctica tiene beneficios tanto emocionales como físicos, aunque también implica ciertos riesgos que conviene tener en cuenta antes de dejar que el perro suba al colchón.

Los especialistas explicaron que dormir con tu perro aporta una sensación de seguridad y confort, además de ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que genera un ambiente más relajado que facilita conciliar el sueño.

Además, el calor que emite el perro puede ser un gran aliado para combatir las bajas temperaturas propias de esta época del año que yo nos sorprendió con una fuerte ola polar. Sin embargo, los veterinarios advierten que esta costumbre no está exenta de inconvenientes.

La higiene es clave para evitar parásitos y alergias en la cama.

Entre las desventajas, la higiene es un factor clave, ya que los perros pueden traer suciedad o parásitos desde el exterior. También, sus movimientos durante la noche pueden interrumpir el descanso y afectar la calidad del sueño.

Para quienes sufren alergias o tienen sensibilidad respiratoria, compartir la cama con un perro puede agravar los síntomas, especialmente si el animal suelta pelos. También es importante establecer límites claros para que tanto vos como tu perro puedan descansar bien.

Qué prendas usar para abrigar a un perro

Es muy importante determinar que las razas de perros con pelaje denso, doble capa y que están acostumbrados a vivir en climas fríos quedan descartados de esta nómina. Por lo general, los que no sufren este tipo de valores son los Huskies siberianos, Malamutes, Samoyedos y los Akitas.

Suéteres y jersey: los materiales tejidos o de polar son ideales para aquellos animales que necesitan salir a la calle.

Abrigos o chaquetas: son ideales para climas muy fríos, viento o de lluvia.

Camisetas térmicas: son recomendadas para aquellas jornadas en donde las temperaturas son extremadamente bajas y el perro tiene una sola capa de protección.

La calidad de las prendas es un elemento más que fundamental para que brinden la protección que se pretende alcanzar. Es por ello que se aconseja comprar productos de polar, lana, algodón suave y poliéster. Mientras que las botitas o protectores de patas solo son ideales en caso de que el animal tenga sensibilidad o deba pisar una superficie que se encuentra llena de nieve.

Otra consideración es que se debe vigilar el comportamiento del perro una vez que se le coloque la prenda. En caso de que haya un cambio considerable, es probable que no se encuentre cómodo con lo que porta. Se podría probar con un talle mayor, otro tipo de material o que solo use la vestimenta en la calle y no dentro del hogar.