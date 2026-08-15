Una marca de ropa francesa desembarcó con una tienda gigante y prendas desde $4.990

Kiabi, la reconocida marca francesa de moda rápida, acaba de abrir su primera tienda en Argentina con una gran apuesta. El local, ubicado en la peatonal Florida del microcentro porteño, se extiende en cuatro plantas y suma más de 1500 metros cuadrados para ofrecer sus colecciones.

Esta apertura forma parte de un plan de inversión de 20 millones de dólares impulsado por el Grupo One, que también fue responsable de traer la marca Decathlon al país en 2025. La llegada de Kiabi representa un nuevo impulso de firmas extranjeras que confían en el mercado argentino.

Para celebrar su llegada, las primeras 100 personas que ingresaron a la tienda pudieron aprovechar descuentos de hasta un 60% en todos los productos. Además, la marca ofrece financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas, tanto en la tienda física como en su plataforma online, con envíos a todo el país.

Fundada en 1978 en Lille, Francia, Kiabi se especializa en moda accesible para toda la familia. Actualmente cuenta con 648 locales en 37 países, genera ingresos anuales cercanos a 2500 millones de euros y emplea a casi 10.000 personas. Un punto fuerte para el público argentino es su política de talles inclusivos, con prendas que van desde XXS hasta 4XL para mujeres y desde 3XL hasta 7XL para hombres. Esto amplía significativamente las opciones para quienes buscan variedad y comodidad.

Los precios en Kiabi resultan muy competitivos, sobre todo en básicos y ropa para niños. Por ejemplo, las remeras infantiles arrancan en $4.990, mientras que otras prendas para chicos comienzan en $5.990. También ofrecen packs de calzas desde $14.990, conjuntos de buzos desde $19.990 y pijamas con licencias oficiales de Disney a $44.990.

Kiabi abrió su primera tienda en Buenos Aires con ropa desde $4.990 y prepara más aperturas en el país.

Para adultos, las remeras básicas y camisetas de manga larga se venden desde $9.990. La línea de jeans, que incluye cortes Skinny, Straight y Flare, va de $24.990 hasta $74.990. Por otro lado, camisas y blusas formales oscilan entre $20.990 y $39.990, camperas de abrigo parten de $55.000, y el calzado liviano comienza en $19.990.

Crisis textil: cayeron 6,9% las ventas en el último año

La cadena textil atraviesa una de las crisis más graves de las últimas décadas, con el sector indumentaria como uno de los que mayor caída tuvo. En un contexto marcado por la acumulación de stock y mora en la cadena de pagos, las ventas de indumentaria cayeron baja interanual del 6,9% durante el bimestre mayo-junio y ya son dos años de caída por el descenso de la demanda. Además, se advirtió que "los despidos ganan participación" y ya son el 27% de las medidas que adoptaron las empresas.

Según el último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el 55% de las empresas reportó "bajas en sus ventas", mientras que "solo el 27%" registró aumentos. "La demanda sigue siendo el principal desafío y la rentabilidad continúa bajo presión", indicaron, al dar cuenta de la delicada situación que atraviesa la industria.