Accidente fatal en Mar del Plata: murió un joven luego de que un tren arrollara a un auto en la Ruta 2

Un joven de 23 años murió luego de un violento accidente ferroviario ocurrido este domingo en el acceso a la ciudad de Mar del Plata. La víctima había sido trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, donde permanecía internada con pronóstico reservado.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, cuando un Peugeot 206 fue impactado por una formación de Trenes Argentinos, que une Buenos Aires con la ciudad marplatense. En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, junto a su hija de 17, y el chico fallecido, identificado como Nicolás Gómez. Tras la destrucción total del vehículo, tres ocupantes del automóvil fueron derivados al centro médico.

Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, el cuadro de Gómez era crítico. Según informaron fuentes médicas, el joven presentaba múltiples traumatismos de extrema gravedad. Tras ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, su cuerpo no resistió y murió horas después del ingreso al nosocomio. Por su parte, los otros dos ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro.

La colisión movilizó a los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista, que suele reforzar la asistencia en el corredor vial durante la temporada de verano en toda la Costa Atlántica. Desde Trenes Argentinos confirmaron que ningún pasajero ni trabajador resultó lesionado.

En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, y personal de Aubasa, junto con agentes de Defensa Civil y Policía Científica, que fue convocada para realizar las pericias de rigor. La circulación por la autovía y el paso a nivel fue restablecida tras la intervención de los equipos de rescate y seguridad, según informaron fuentes involucradas en el caso a Infobae.

Choque en Pinamar: operaron por sexta vez a Bastián y le realizaron una traqueotomía

En medio de la investigación judicial, el parte médico más reciente trajo novedades sobre la salud del niño de 8 años, quien permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Este sábado, Bastián Jerez, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en un choque en los médanos de Pinamar, fue sometido a su sexta intervención quirúrgica desde el accidente, en la cual los médicos le practicaron una traqueotomía.

La conductora de la UTV y el conductor de la camioneta que chocaron dieron positivo en sus respectivos controles de alcoholemia. Además, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, el padre del niño. La UTV la manejaba Noemi Quiroz, amiga del papá de Bastián, mientras que la camioneta, una Volkswagen Amarok, era conducida por el empresario Manuel Molinari. Fuentes de la causa indicaron a El Destape que Molinari tenía 0,24 gramos de alcohol por litro de sangre, Quiróz tenía 0,46.

Mientras todavía falta que se conozcan los resultados de los exámenes toxicológicos de los tres involucrados, los peritos coincidieron en que el impacto del choque fue frontal. Asimismo, analizan la visibilidad y luminosidad al momento del impacto.