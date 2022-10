Un periodista violentó a su compañera al aire: "Te voy a tirar el celular"

Ocurrió durante un programa de la radio santafesina Sol 91.5. El conductor identificado como Bruno Ballesteros intentó justificar su violencia diciendo que estaba hablando "en chiste". Mirá el video.

Un periodista agredió a su compañera al aire de un programa de radio y la amenazó con "arrojarle el celular" si no se callaba. El violento hecho ocurrió durante un programa emitido por la radio santafesina Sol Play 91.5, en medio de una discusión en la que el periodista Bruno Ballesteros intentaba justificar la violencia ejercida durante las infancias, específicamente los "chirlos" o "correctivos", como él los llamaba. Por el contrario, la locutora Laura Kretschmen se encargó de repudiar cualquier tipo de agresión física y su opinión causó la indignación de su compañero de mesa.

La pelea comenzó a escalar cuando Ballesteros trató de "extremistas" a quienes se manifiestan en contra de la violencia de todo tipo, incluso como método de disciplinamiento. Cuando Kretschmen intentó dar su punto de vista, el periodista se sacó y gritó: "La puta madre, te voy a tirar tirar con el teléfono celular".

La locutora le marcó que su actitud estaba siendo violenta y Ballesteros buscó justificar sus acciones diciendo que había sido "un chiste". "Me parece una estupidez lo que acabás de decir. No me dejás hablar, ¿Qué es peor? ¿Cortar la libertad de expresión a alguien o decirle que te va a tirar con algo?", se preguntó, alterado.

En un intento de fingir demencia, el periodista dijo que "él nunca le había levantado la mano a nadie" en la radio y que ella estaba diciendo que había sido agredida por él cuando "no era cierto". "Para un poco, bajá en cambio. Estás muy arriba. ¡Es en joda, vieja!", expresó con enojo.

Toda la pelea quedó documentada en video: Ballesteros fue repudiado en las redes sociales y Kretschmen agradeció por el apoyo que sintió luego del violento momento episodio.

La radio Sol Play 91.5 emitió un comunicado en el que expresó su "rechazo a cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer a través de los micrófonos de nuestra empresa" y ratificó su acatamiento a la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de género, aunque no se informó ningún tipo de sanción contra el periodista.

Qué establece la Ley de protección integral de las mujeres

La Ley de protección integral de las mujeres tiene por objeto la protección integral de los derechos de las mujeres, "a los efectos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".

En tal sentido, se promueve y garantiza:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.