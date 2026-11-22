La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a captar todas las miradas al mostrar los detalles de su lujosa mansión en Nordelta, un espacio que combina con audacia piezas clásicas y modernas. A través de sus redes sociales, la actriz fue revelando cómo fue evolucionando la decoración de esta vivienda que el futbolista compró a comienzos de 2025.

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Ubicada en el exclusivo barrio La Isla, la casa fue adquirida por Icardi por alrededor de 4 millones de dólares y cuenta con unos 750 metros cuadrados cubiertos. Aunque mantiene su arquitectura de inspiración francesa, los ambientes lucen una estética ecléctica que mezcla mármol, dorados, muebles de diseño internacional y un imponente retrato de la pareja.

En lugar de apostar por un estilo único, la pareja eligió un enfoque donde conviven piezas de distintas épocas y estilos, logrando un equilibrio sorprendente. Sobre un terreno de aproximadamente 5.225 metros cuadrados, la propiedad se destaca como una de las más exclusivas de Nordelta.

Cuando se hizo pública la compra en enero de 2025, se informó que Icardi pagó cerca de 4 millones por una casa que originalmente estaba valuada en 5,5 millones de dólares. La mansión, que anteriormente fue conocida como la “casa de los sueños” de Wanda Nara, ahora refleja una nueva etapa en su decoración, con un marcado sello personal.

Los interiores muestran una combinación llamativa: superficies de mármol, detalles dorados y arañas de caireles que remiten al lujo clásico conviven con muebles contemporáneos y objetos decorativos únicos. Esta mezcla aporta una personalidad propia a los diferentes espacios, evitando la monotonía.

Uno de los sectores más destacados es la escalera principal, con barandas negras de hierro trabajado que mantienen la esencia clásica del inmueble. El contraste entre el hierro oscuro, las superficies claras y los detalles ornamentales genera una atmósfera que combina sofisticación y carácter.

El impresionante patio de la mansión de Icardi y la China

El sector exterior es uno de los grandes protagonistas de la casa. La mansión cuenta con una piscina de 25 metros de largo, rodeada de espacios verdes y áreas de descanso. Sus dimensiones permiten utilizarla tanto para nadar como para disfrutar de los días de calor.

La cercanía con el lago es otro de sus principales atractivos. Las vistas abiertas al agua, combinadas con la vegetación del jardín, generan un entorno especialmente agradable para pasar tiempo al aire libre. Las galerías también tienen un papel central: ofrecen sectores protegidos del sol que pueden utilizarse como lugares de reunión, descanso o comidas al aire libre.