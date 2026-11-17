Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron el 27 de mayo de 2014 en San Isidro y la Justicia italiana dispuso la disolución de su matrimonio.

La Justicia italiana tomó una decisión sobre el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de analizar los reclamos económicos y las acusaciones cruzadas que formaron parte del proceso judicial. El fallo del Tribunal de Milán establece las condiciones de la disolución del vínculo y resuelve varios puntos centrales de la disputa.

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Qué resolvió la Justicia italiana sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El Tribunal de Milán dispuso la disolución del matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La resolución también abordó las distintas solicitudes que ambos presentaron durante el procedimiento y descartó algunos de los principales reclamos de las partes.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue la decisión de rechazar los pedidos económicos de la empresaria. Nara había solicitado una asignación de mantenimiento de 250 mil euros mensuales durante la separación y una compensación económica de 100 mil euros por mes tras el divorcio.

Sin embargo, los magistrados consideraron que no estaban reunidos los requisitos necesarios para conceder ninguna de las dos prestaciones.

Por qué la Justicia rechazó los pedidos económicos de Wanda Nara

Para fundamentar su decisión, el tribunal analizó la situación patrimonial y los ingresos de la conductora. Entre los elementos considerados aparecen sus declaraciones de ingresos, inversiones, propiedades en Italia y Argentina y participaciones en distintas sociedades comerciales.

La sentencia también contempla sus actividades laborales en televisión, publicidad y redes sociales, fuentes de ingresos que, según la evaluación judicial, le permiten sostener sus necesidades económicas sin recibir una prestación de parte de su expareja.

En paralelo, los jueces examinaron la situación financiera de Icardi y su trayectoria como futbolista profesional. El documento menciona, entre otros antecedentes, el contrato que había firmado con el Galatasaray, que le garantizaba ingresos netos de seis millones de euros anuales entre julio de 2024 y junio de 2025.

No obstante, el tribunal también tuvo en cuenta que ese vínculo contractual finalizó en junio de 2026 y que, al momento de dictarse la resolución, no figuraba un nuevo contrato con otro club. A partir de esos elementos, los magistrados concluyeron que no estaba acreditada una diferencia económica actual de tal magnitud entre ambos que justificara una compensación a favor de Wanda.

Qué dijo la sentencia sobre la relación de Wanda Nara con L-Gante

Otro de los puntos que analizó la Justicia italiana fueron las acusaciones vinculadas con los motivos de la ruptura matrimonial.

Icardi había solicitado que se atribuyera a Nara la responsabilidad por la separación. Su planteo sostenía que la empresaria había incumplido sus obligaciones matrimoniales al comenzar y hacer pública una relación con el cantante L-Gante, situación que, según argumentó, habría perjudicado su imagen y reputación.

Sin embargo, el Tribunal de Milán rechazó ese pedido. Los jueces señalaron que no existían pruebas suficientes para demostrar que el vínculo entre Nara y el músico hubiera comenzado antes de la separación. En ese análisis, la sentencia tomó como referencia septiembre de 2024, cuando Wanda anunció el final de su relación con Icardi, y octubre del mismo año, cuando hizo pública su relación con el cantante.

Además, tampoco encontraron elementos probatorios suficientes para confirmar las supuestas infidelidades que ambos se habían atribuido durante el proceso judicial.

La sentencia de divorcio no establece una cuota alimentaria ni un régimen de tenencia para las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Qué pasa con la cuota alimentaria y la tenencia de las hijas

La resolución italiana también establece un límite importante respecto de las cuestiones familiares. El Tribunal de Milán determinó que no tiene jurisdicción para resolver las obligaciones alimentarias correspondientes a las hijas menores de la pareja.

Por lo tanto, la sentencia de divorcio no establece un régimen de tenencia ni fija una cuota alimentaria para las niñas.

Esos asuntos quedan fuera del alcance de este fallo y deberán tramitarse ante las autoridades judiciales competentes. De esta manera, la resolución italiana pone fin al vínculo matrimonial desde el punto de vista legal, pero no resuelve todas las controversias familiares y económicas que todavía involucran a Wanda Nara y Mauro Icardi.