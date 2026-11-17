Maxi López fue consultado por el nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi y explicó por qué prefiere mantenerse al margen.

Un nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un episodio ocurrido en Nordelta que requirió intervención policial. En medio de la repercusión, Maxi López fue consultado sobre el conflicto y sorprendió con su postura frente a la situación.

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El nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta

La polémica se desató tras un nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi en La Isla, Nordelta. El episodio requirió la presencia de efectivos policiales, personal de seguridad privada y una ambulancia, además de la intervención de las respectivas parejas de los protagonistas.

Según trascendió, el conflicto habría estado relacionado con una presunta situación de violencia contra una de las hijas de la expareja. El episodio volvió a generar repercusiones y reavivó la exposición pública de las diferencias entre la conductora y el futbolista.

En medio de la controversia, también tomó relevancia un video filtrado de una discusión entre Mauro Icardi y Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. Durante el intercambio, Migueles lanzó una frase en la que mencionó tanto a Maxi López como a L-Gante: "Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy Maxi ni soy L-Gante, yo te rompo la boca".

Qué dijo Maxi López sobre la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi

Consultado por el nuevo enfrentamiento, Maxi López eligió tomar distancia y evitó involucrarse en la polémica. En diálogo con el programa Sálvese quien pueda, de América TV, el exfutbolista explicó que no cuenta con información suficiente sobre lo ocurrido como para emitir una opinión.

"No voy a hablar del tema primero porque no la estoy acompañando, no sé la interna, entonces mantengo afuera de todo el tema", expresó durante la entrevista.

El cronista Rodrigo Bar también le preguntó por el video que se difundió en las últimas horas, en el que Martín Migueles lo menciona durante su discusión con Icardi. Sin embargo, López mantuvo la misma postura y dejó en claro que no tenía intenciones de participar de las repercusiones del conflicto.

"No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos", sostuvo.

Además, remarcó que hay situaciones que ya no le generan sorpresa y que prefiere mantenerse al margen de los enfrentamientos que involucran a su expareja y al delantero del Galatasaray.

Maxi López habló de su relación actual con Wanda Nara

El exfutbolista habló sobre la pelea en Nordelta y sorprendió con su respuesta al ser mencionado en el video de la discusión entre Icardi y Martín Migueles.

Durante la entrevista también surgió una pregunta sobre el vínculo que mantiene actualmente con Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores. La consulta estuvo relacionada con su ausencia en la presentación de la película ¿Querés ser mi hijo?, protagonizada por la empresaria.

Ante las versiones que podían surgir por no haber estado presente en el evento, López aclaró que su ausencia tuvo motivos laborales. Según explicó, ese día se encontraba en Uruguay por compromisos de trabajo.

Aunque reconoció que todavía no había visto el debut cinematográfico de su exesposa, aseguró que la relación entre ambos atraviesa un buen momento. De esta manera, descartó que su ausencia en la presentación estuviera relacionada con algún conflicto personal.

La postura de Maxi López frente al conflicto mediático

Las declaraciones del exfutbolista marcaron una diferencia respecto de otras ocasiones en las que su nombre quedó involucrado en las disputas entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Esta vez, López dejó en claro que su prioridad está puesta en su familia y sus actividades personales. Sin entrar en detalles sobre el episodio de Nordelta ni tomar partido por alguno de los protagonistas, eligió mantenerse alejado de una nueva polémica que volvió a ocupar espacio en los medios de espectáculos.