Maxi López le respondió a Wanda Nara con un contudente descargo en redes: "Corresponde aclarar"

La relación entre Wanda Nara y Maxi López parecía estar en buenos términos, según lo que se pudo apreciar tanto meses antes del último MasterChef Celebrity (donde ella fue conductora y él un participante) como durante el mismo. Ambos ostentaron una sinergia muy particular y un gran cariño a pesar de la relación terminada. Y es por ello que sorprendió lo ocurrido en los últimos días.

El exfutbolista hizo acto de presencia en PH: Podemos Hablar y, en determinado momento del ciclo, habló acerca de experiencias sexuales vividas durante su etapa en el FC Moscú de Rusia. Esto llamó la atención de la blonda quien, alegando que su paso por ese país se dio mientras estaba en pareja con ella, lo fulminó en redes sociales.

"Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia", expuso primeramente, añadiendo después: "¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo".

"Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos. También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré", concluyó picante.

La dura respuesta de Maxi López

Lejos de quedar en la nada, el exdeportista recogió esos dichos con el guante y salió a responderle a su exesposa por la misma vía: por historias de Instagram. "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", aseveró.

Tras evidenciar que "no estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados" y aclararle que "el pasado no se puede reescribir según el momento", continuó: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados".

La respuesta de Maxi López a Wanda Nara.

"Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos. Yo elegí seguir adelante", concluyó filoso, con un tiro por elevación a Mauro Icardi.