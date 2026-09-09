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Papa León XIV

Qué lugares de Argentina visitará el papa León XIV: así es el itinerario del Sumo Pontífice

Se espera que el sumo pontífice realice más de 15 actividades en diferentes puntos de Buenos Aires y córdoba. Cómo es la agenda para sus cuatro días en Argentina. 

09 de septiembre, 2026 | 14.51
papa León XIV.

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre y durante los cuatro días pasará por distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba. Su cronograma, hasta el momento, considera 17 actividades en carácter de máximo líder de la Iglesia Católica, pero también de jefe de Estado del Vaticano.

Así será la visita del Papa: los lugares que visitará León XIV 

Robert Prevost llegará al país el domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira rumbo a Perú. Durante esos cuatro días, el Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba, combinando actividades religiosas con compromisos protocolares. En total, la agenda que se conoce hasta ahora incluye 17 actividades, algunas en los mismos sitios.

En la ciudad de Buenos Aires

  • Visitará el monumento a José de San Martín, en la Plaza San Martín de Retiro, para hacer una ofrenda floral. 
  • Irá a la Casa Rosada para una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.
  • Recibirá el 8 de noviembre al cuerpo diplomático acreditado en el país, en el Palacio San Martín. En ese mismo lugar, pero un día después, participará del encuentro interreligioso. 
  • Tendrá una cena con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
  • El 9 de noviembre se realizará la misa central en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una de las convocatorias más grandes previstas para toda la visita. En ese mismo lugar, un día después se realizará una vigilia de jóvenes católicos.
  • Irá a la Universidad Católica Argentina (UCA) para reunirse con participantes del mundo del trabajo.
  • Visitará el Penal de Devoto, para conocer internos y dar un mensaje sobre los sectores vulnerables.

El papa León XIV visitará diferentes puntos de Córdoba, la ciudad y provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires

  • Visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución que atiende a personas con discapacidad y sectores vulnerables, el lunes 9 de noviembre por la mañana.
  • Irá a la Basílica Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, el miércoles 11 de noviembre, donde el Papa realizará una misa y se espera otra convocatoria masiva y peregrinaciones.
  • En la Villa Marista de Luján, se espera una reunión de voluntarios.

MÁS INFO

En Córdoba

  • Realizará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdEA) el martes 10 de noviembre. 

  • Visitará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro cordobés.

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