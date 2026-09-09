Qué lugares de Argentina visitará el papa León XIV: así es el itinerario del Sumo Pontífice

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre y durante los cuatro días pasará por distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba. Su cronograma, hasta el momento, considera 17 actividades en carácter de máximo líder de la Iglesia Católica, pero también de jefe de Estado del Vaticano.

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Así será la visita del Papa: los lugares que visitará León XIV

Robert Prevost llegará al país el domingo 8 de noviembre y se quedará hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira rumbo a Perú. Durante esos cuatro días, el Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos de Buenos Aires y Córdoba, combinando actividades religiosas con compromisos protocolares. En total, la agenda que se conoce hasta ahora incluye 17 actividades, algunas en los mismos sitios.

En la ciudad de Buenos Aires

Visitará el monumento a José de San Martín , en la Plaza San Martín de Retiro, para hacer una ofrenda floral.

, en la Plaza San Martín de Retiro, para hacer una ofrenda floral. Irá a la Casa Rosada para una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

para una reunión bilateral con el presidente Javier Milei. Recibirá el 8 de noviembre al cuerpo diplomático acreditado en el país, en el Palacio San Martín. En ese mismo lugar, pero un día después, participará del encuentro interreligioso.

En ese mismo lugar, pero un día después, participará del encuentro interreligioso. Tendrá una cena con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

El 9 de noviembre se realizará la misa central en el Monumento a los Españoles, en Palermo , una de las convocatorias más grandes previstas para toda la visita. En ese mismo lugar, un día después se realizará una vigilia de jóvenes católicos.

, una de las convocatorias más grandes previstas para toda la visita. En ese mismo lugar, un día después se realizará una vigilia de jóvenes católicos. Irá a la Universidad Católica Argentina (UCA) para reunirse con participantes del mundo del trabajo.

para reunirse con participantes del mundo del trabajo. Visitará el Penal de Devoto, para conocer internos y dar un mensaje sobre los sectores vulnerables.

El papa León XIV visitará diferentes puntos de Córdoba, la ciudad y provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires

Visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole , institución que atiende a personas con discapacidad y sectores vulnerables, el lunes 9 de noviembre por la mañana.

, institución que atiende a personas con discapacidad y sectores vulnerables, el lunes 9 de noviembre por la mañana. Irá a la Basílica Nuestra Señora de Luján , patrona de la Argentina, el miércoles 11 de noviembre, donde el Papa realizará una misa y se espera otra convocatoria masiva y peregrinaciones.

, patrona de la Argentina, el miércoles 11 de noviembre, donde el Papa realizará una misa y se espera otra convocatoria masiva y peregrinaciones. En la Villa Marista de Luján, se espera una reunión de voluntarios.

En Córdoba