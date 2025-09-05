Hace exactamente un mes, Alejandro Ruffo asesinó brutalmente a su hijo de 8 años en su casa de Lomas de Zamora tras no aceptar que la madre del niño le pidiera el divorcio. Luego del homicidio, intentó quitarse la vida, pero la policía llegó al lugar del hecho antes y pudieron trasladarlo de inmediato al Hospital Gandulfo, donde estuvo internado por dos semanas.

Ruffo, de 52 años, que ahora se encuentra estable y permanece en la prisión de Melchor Romero, ubicada en el partido de La Plata, realizó una confesión escalofriante. El asesino del pequeño Enzo Joaquín dijo que "lo asfixió para mandarle un mensaje a la madre", de acuerdo al canal TN.

Por supuesto, sus declaraciones ya forman parte del material que se incorporará a la causa judicial y que comenzará a avanzar a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey. La magistrada solicitó la prisión preventiva para el homicida y resta que ahora lo acepte el Juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

El caso que estremeció a Lomas de Zamora

El 5 de agosto pasado, una mujer de 41 años llamó a la policía luego de que no pudiera comunicarse con su expareja Alejandro Ruffo. El hombre se encontraba con su hijo en su vivienda ubicada en la calle Díaz Velez al 200, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la casa encontraron a Ruffo con severas lesiones de arma blanca y manchas de sangre. Y en una de las habitaciones estaba Enzo también con heridas de gravedad.

Si bien los médicos del SAME intentaron reanimarlo, el niño falleció minutos después. La mamá utilizó las redes sociales para comunicar su dolor y pedir Justicia por el asesinato de su hijo a manos de su expareja.

"Sos un asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior. Tenías que ser hombre e irte, después de tanto maltrato verbal y violencia verbal. Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver. Enfermo vos y todo tu séquito", expresó la mujer en una publicación.

Ruffo, que deberá someterse a una pericia psiquiátrica en octubre, enfrenta una pena por "homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por el propósito de causar sufrimiento a su cónyuge" y podría recibir prisión perpetua.