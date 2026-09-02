Llevó a su abuelo de casi 80 años de vacaciones a Europa para que volviera a conectar con sus raíces y logró algo inesperado

El creador de contenido Lautaro Castro, conocido en redes sociales como Lautichan, compartió cómo fue el viaje que tuvo con su abuelo Juan, de 77 años, a Europa. Durante las vacaciones en las que ambos buscaban reconectar con las raíces familiares en Suiza, pasó algo increíble: su abuelo volvió a caminar sin esfuerzo.

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Cómo fue el viaje a Suiza que vivieron el abuelo y nieto

"Mi abuelo siempre quiso visitar el país de sus ancestros. Con casi 80 años y problemas de salud mi familia no quería que él fuera, pero obviamente lo llevé", contó Lautaro en el video que compartió en su cuenta de Instagram (@lautaro_castro7) sobre cómo comenzó la idea de llevar a su abuelo a conocer Suiza.

En un principio, los hijos de Juan se negaron, ya que padece "algunos problemitas" del corazón, según lo describió en diálogo con el medio uruguayo Subrayado. Sin embargo, Lautaro planificó el viaje junto a otra nieta de Juan y se fueron casi un mes.

"A medida que fue pasando el viaje, fue una locura, porque empezó a caminar", reveló Lautaro. Juan comenzó las vacaciones en sillas de ruedas, porque no podía caminar bien, y "terminó el viaje trotando".

Al principio, en solo tres cuadras se agitaba, pero comenzó a ganar fuerza y entrenamiento con el correr de los días. "Nos poníamos metas: empezó sin poder caminar ni un kilómetro, llegó a caminar 8 kilómetros en un día", explicó el joven.

Así logró bajar 10 kilos en menos de un mes, ganar resistencia y autonomía física, pero lo más importante: cambió su humor. "Fue una experiencia mágica, porque fue ver a una persona que con el transcurso del viaje iba agarrando energía, luz". "Jamás pensé en vivirla juntos y ahora vamos a vivir muchas más", concluyó el joven.

Qué pasó después del viaje a Suiza con el abuelo

Tras el peso que perdió durante el viaje y la energía acumulada, ambos aprovecharon "esa fuerza" para que el abuelo comenzara a entrenar su movilidad en el gimnasio. El video de ambos en Suiza se viralizó y, además de recibir miles de comentarios de apoyo y felicitaciones, fueron auspiciados por una compañia para emprender una nueva aventura juntos. Esta vez fueron a Mendoza para que Juan conociera por primera vez la nieve.