Llega el TramBus y hay cambios de sentido en calles de Caballito y Almagro.

La llegada del TramBus a la Ciudad de Buenos Aires traerá modificaciones en el tránsito de distintos barrios porteños. Desde este martes 15 de septiembre, algunas calles de los barrios de Caballito y Almagro tendrán nuevos sentidos de circulación, restricciones para estacionar y cambios que también impactarán en el recorrido de la Línea 2 de colectivos.

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Las modificaciones forman parte de la adaptación de la red vial al recorrido de la T1, la primera línea del TramBus, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026. El nuevo sistema será eléctrico y circulará sobre neumáticos, con carriles exclusivos y preferenciales a lo largo de un recorrido que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque.

Qué calles cambiarán de sentido

Uno de los principales cambios estará en avenida La Plata , que tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Rivadavia. A su vez, Quito circulará en un solo sentido, hacia Muñiz, entre avenida La Plata y esa calle.

estará en , que tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Rivadavia. A su vez, Quito circulará en un solo sentido, hacia Muñiz, entre avenida La Plata y esa calle. También habrá modificaciones en Mármol, que tendrá sentido único hacia Hipólito Yrigoyen entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

que tendrá sentido único hacia Hipólito Yrigoyen entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. En tanto, Pringles quedará con circulación hacia Avenida Rivadavia en el tramo entre Lezica y esa avenida.

quedará con circulación hacia en el tramo entre y esa avenida. Otro cambio importante afectará a Hipólito Yrigoyen, que tendrá doble sentido de circulación entre Muñiz y Mármol.

Las modificaciones forman parte de la adaptación de la red vial al recorrido de la T1, la primera línea del TramBus.

Los cambios no quedarán limitados a las calles mencionadas. Desde octubre, avenida Acoyte pasará a tener sentido único de sur a norte y contará con un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Por su parte, avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente en dirección norte-sur.

Dónde estará prohibido estacionar

El nuevo esquema también contempla restricciones para quienes dejan sus vehículos en la zona. En avenida La Plata estará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos. En Quito, no estará permitido estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de una ciclovía. Además, en Avenida Rivadavia quedará prohibido estacionar sobre la mano derecha, durante todo el día, entre Yatay e Hidalgo.

También habrá otra modificación: quienes circulen por Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia José Mármol no podán doblar a la izquierda en Muñiz.

El TramBus que conecta a toda la Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasará con la Línea 2

Los cambios también alcanzarán al transporte público tradicional. La Línea 2 de colectivos modificará parte de su recorrido y circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de volver a su trayecto habitual. El objetivo de las modificaciones es adaptar la circulación de la zona a la llegada del nuevo sistema eléctrico y ordenar el tránsito alrededor de sus futuros corredores.

Cómo será el TramBus

El TramBus será un sistema de transporte público 100% eléctrico que circulará sobre neumáticos, sin necesidad de vías ferroviarias. La primera línea, denominada T1, tendrá un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros entre Nueva Pompeya y Aeroparque, con carriles exclusivos y preferenciales y conexiones con cinco líneas de subte y distintas estaciones ferroviarias.

El recorrido atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya, y tendrá paradas aproximadamente cada 500 metros. Además, permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H del subte.

Según las previsiones oficiales, durante los horarios de mayor demanda la frecuencia será de un servicio cada cuatro minutos. El Gobierno porteño estima, además, que algunos viajes que actualmente pueden superar los 90 minutos podrían realizarse en menos de una hora.

La implementación del TramBus implicará así una transformación en la circulación de varias zonas de la Ciudad, con cambios que los conductores deberán tener en cuenta desde ahora, mientras avanzan las obras y la preparación del nuevo corredor eléctrico.