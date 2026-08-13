Llega la Feria de Orquídeas en el refugio japonés de la Ciudad: con entradas gratis

Este fin de semana largo llega una nueva Feria de Orquídeas a un particular espacio de inspiración japonesa ubicado en Palermo. La propuesta se realizará durante tres días y tendrá entrada gratuita para quienes quieran recorrer la muestra, conocer distintas variedades de plantas y consultar sobre su cuidado.

El encuentro será en Casa Tsuji, ubicada en Armenia 1455, en Palermo Soho, un espacio que funciona como casa de té, cafetería y pastelería nipona. La feria se desarrollará desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de agosto, de 10:30 a 20 horas.

La actividad reunirá más de 100 variedades de orquídeas, con ejemplares en exhibición y venta directa de cultivadores. La propuesta coincide además con el período de floración de las orquídeas Cymbidium, una de las variedades que podrá verse durante la jornada.

Feria de Orquídeas en la Ciudad: agenda de actividades y cómo participar

Además de la exposición y venta de plantas, la feria contará con una clínica gratuita de orquídeas. Quienes tengan ejemplares en sus hogares podrán acercar sus dudas, fotografías o consultas relacionadas con el estado de las plantas y recibir orientación sobre cuestiones como riego, iluminación y trasplante.

El encuentro se realizará en Casa Tsuji, un espacio ubicado en el primer piso de un edificio de Palermo que combina propuestas vinculadas con la cultura y la gastronomía japonesa. Durante la feria también habrá opciones de pastelería y cocina japonesa para quienes quieran acompañar la visita con una comida o bebida.

La organización está vinculada con Ogata Orquídeas, vivero que participa de distintas ediciones de la feria. La propuesta apunta tanto a coleccionistas como a personas que quieran conocer diferentes especies y variedades de esta familia de plantas.

Feria de Orquídeas: