La línea D de subte extendió su horario de cierre por la despedida de Messi: qué estaciones estarán abiertas y hasta qué hora

La empresa de Subterráneos de Buenos Aires informó que este martes 6 de octubre prestarán servicios especiales en la Línea D para facilitar la desconcentración del público luego del partido despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental.

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El capitán de la Selección Argentina jugará su último partido con la albiceleste en un encuentro deportivo entre Argentina y Benín, en el barrio porteño de Núñez deasde las 20hs. Tras finalizar el amistoso, la línea D extenderá su horario habital hasta la 1.30 de la madrugada.

Las formaciones continuarán saliendo de la cabecera Congreso de Tucumán, la estación más cercana a la cancha de River, y los pasajeros solo podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Con este operativo, las autoridades buscan agilizar la evacuación de la zona de Núñez y reducir la congestión vehicular en las avenidas aledañas al estadio.

Cortes de calle por la despedida de Lionel Messi en el Monumental

El Gobierno de la Ciudad confirmó cuáles serán las las afectaciones por el partido de Argentina vs Benín en el estadio de River Plate.

Av. Udaondo e/ Av. Del Libertador y AU Lugones

Av. F. Alcorta e/ Monroe y Av. Udaondo

Tegucigalpa y Av. Del Libertador

Nicanor Mendez y Monroe

Rafael Hernández y Monroe

Av. L. Quinteros y Av. Del Libertador

Rafael Hernández y Av. Del Libertador

Campos Salles y Av. Del Libertador

La empresa de Subterráneos de Buenos Aires informó que este martes 6 de octubre prestarán servicios especiales en la Línea D para facilitar la desconcentración del público luego del partido despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental.

También se encontrarán afectados en su totalidad:

Puente Labruna

Bajada desde AU Lugones hacia Av. Udaondo

Por dónde ver Argentina vs Benín en TV online en vivo

El partido comenzará a las 20 y se podrá seguir en vivo por los siguientes canales: