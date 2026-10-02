En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por la Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires, el lunes 5 reabrirá la estación Tribunales de la Línea D, que fue puesta en valor para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, de acuerdo a la empresa. La obra comprendió la intervención completa de la estación: accesos, los dos vestíbulos, escaleras y andén central, a fin de garantizar una mejor circulación al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

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Los trabajos continuarán en el vestíbulo ubicado sobre la calle Talcahuano. Por eso los accesos correspondientes permanecerán momentáneamente cerrados y los usuarios deberán ingresar por Lavalle 1245 y Libertad 540.

Las declaraciones de las autoridades

"Estamos llevando adelante una transformación histórica en el Subte. Para el año que viene, proyectamos la inversión más grande de los últimos 20 años con la Línea F, la renovación de los trenes en las líneas A, B y C, la puesta en valor de estaciones y obras claves para modernizar la infraestructura. Nuestra prioridad es que la movilidad en la Ciudad sea cada vez más ágil y eficiente", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, explicó: "Estamos modernizando estaciones que fueron inauguradas antes de 1945, por lo que requieren intervenciones profundas para actualizar su infraestructura y adaptarla a las necesidades actuales" . Y agregó: "Ya pusimos en valor 21 estaciones y vamos a continuar trabajando para que los pasajeros puedan viajar en espacios más seguros, confortables y funcionales, sin perder de vista el valor patrimonial que tienen muchas de ellas".

Los detalles de la renovación

La obra incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, colocación del nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones, recambio de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Tribunales es una estación con declaración patrimonial. Por eso se trabajó con un equipo de restauradores profesionales para intervenir los murales ubicados en los tímpanos, siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Las estaciones ya renovadas y las que siguen cerradas

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 21 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia, Palermo y Tribunales (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Mientras, se encuentran cerradas Medrano (Línea B), Lavalle (Línea C), General Urquiza y Entre Ríos (Línea E), y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Sáenz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B) e Independencia (Línea C).

Las obras que se vienen en el Subte

En el Subte se avanza con la licitación de la Línea F; la compra de 224 coches nuevos que permitirán la renovación completa de la flota de la Línea B y mejorar la frecuencia en las líneas A y C, y que empezarán a llegar al país en enero; la renovación de 84 escaleras mecánicas obsoletas; la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura fundamentales para mejorar el servicio.