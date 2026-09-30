La disquería Zivals, ubicada en Corrientes y Callao, informó que su inmueble fue alcanzado por el proyecto de la Línea F de subte y que planean su expropiación. A través de un comunicado publicado en redes sociales, desde el local expresaron su preocupación y pidieron alternativas que permitan su continuidad evitando la demolición. "Ni la Ciudad ni la obra necesitan que se demuela el edificio", sostuvieron. Al mismo tiempo, aseguraron que "hay mejores opciones más económicas y más lógicas".

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La respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tardó en llegar. El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, aseguró a El Destape que mantienen conversaciones con los responsables de Zivals. "Nosotros nos juntamos con ellos varias veces. Estamos en diálogo para encontrar una solución que le sirva a ellos y a la Ciudad. Por otro lado, se les ofreció tener el local arriba en dos pisos", manifestó.

En la misma línea, fuentes oficiales indicaron que "desde el Ejecutivo porteño se vienen manteniendo conversaciones en torno a una propuesta que permita la convivencia de la actividad comercial y cultural de la disquería con la estación de subte, tal como ocurre en otras ciudades del mundo".

Además, remarcaron que "la ubicación de la estación de la Línea F en Corrientes y Callao responde a criterios técnicos orientados a ofrecer un mejor servicio de transporte" y que "la expropiación todavía debe ser tratada por la Legislatura porteña".

Qué representa Zivals para la vida cultural de la Ciudad

Fundada hace décadas, Zivals se convirtió en un punto de referencia para los amantes de la música y la literatura en Buenos Aires.

Actualmente, el local emplea a 33 personas y conserva un catálogo de más de 50.000 títulos entre música y libros. En mayo, el espacio inauguró un mural monumental del artista Martín Ron en homenaje a Charly García, inspirado en la tapa de Clics Modernos, que reforzó su vínculo con la cultura popular argentina.

"El Ejecutivo reconoce el lugar que ocupa Zivals en la vida cultural de la Ciudad y busca que la llegada del subte conviva con esa identidad" , señalaron desde el Gobierno porteño.

El proyecto de la Línea F y las alternativas en análisis

La Línea F de Subterráneo es una de las obras más ambiciosas en los últimos años del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de ella, se busca conectar de manera transversal a todas las líneas de subte ya existentes. La estación de Corrientes y Callao es clave por su combinación con la Línea B.

Según explicaron fuentes oficiales, "la idea es que la línea F no tenga escaleras ni entradas sobre las veredas para que no le quiten espacio público ni caminabilidad", un criterio que ya se aplicó en otras estaciones como las de la Línea H. En ese marco, "se compartieron con los responsables de Zivals los lineamientos del proyecto y se puso a su disposición la discusión de alternativas de diseño para que la disquería pueda continuar funcionando en el edificio una vez construida la estación".

El proyecto de ley ingresó a la Legislatura porteña el 9 de marzo de 2026, con el objetivo de "autorizar los llamados a Licitación Pública para la construcción de las líneas de subterráneo F, G, I y de las obras correspondientes a la línea H". En la misma línea, según reza el artículo 3, buscan declarar "de utilidad pública y sujetos a expropiación" a diversos predios que luego son mencionados en el texto.

"Los predios y subsuelos declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, determinados en Anexos I y II de la presente ley, serán afectados a la construcción y funcionamiento de la Línea F", añadieron. Mientras que el "remanente de la superficie" de dichos predios será "incorporado al patrimonio de la Ciudad (...) para ser destinado a obras de infraestructura social, educativa, deportiva, cultural, ambiental, de salud, esparcimiento, seguridad o movilidad", completan.

La Línea F plantea un recorrido de 8,6 kilómetros de extensión y busca vincular en su trayecto a los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo, entre otros. Por medio de su desarrollo proponen "densificar la red, reforzando la conectividad transversal entre las diferentes líneas existentes, reduciendo la congestión de las líneas actuales, mejorando el tiempo de viaje de los pasajeros y potenciando el desarrollo urbano del entorno".

Por otro lado, el proyecto se alínea con el Plan Urbano Ambiental -Ley 2.930- que establece lineamientos como: una movilidad sustentable mediante la expansión del subte; el fortalecimiento de centralidades comunales y barriales y la maximización de uso del subte y Premetro.