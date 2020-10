El libro "Hermano", que reproduce más de 17 horas de entrevista entre Mariano Macri y el periodista Santiago O'Donnell, ya agotó dos ediciones y tiene 30 mil ejemplares impresos, aunque saldrá a la venta recién el lunes 26 de octubre en papel y el fin de semana en versión ebook, a causa de las revelaciones que el hermano menor del ex presidente Mauricio Macri anticipó.



A pesar de que el contenido total del libro no fue difundido, dos anticipos publicados por dos diarios nacionales dieron cuenta de lo que será el contenido del libro que costará 999 pesos y que podrá conseguirse horas antes del lunes en soporte digital. Así lo adelantó Penguin Random House a Télam, la misma editorial en la que se publicó Sinceramente, el bestseller de Cristina Kirchner.



Según explicó O'Donnell, Mariano Macri "habla por primera vez y revela el lado oscuro de su hermano mayor, con un nivel de precisión y detalle que ni los peores enemigos del expresidente llegaron a imaginar".



El periodista anticipó que el libro aborda "el millonario préstamo de un banco brasileño que jaquea al grupo Macri, y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insigne del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo".



Además, aseguró que "para sortear la apariencia de conflictos de interés, desde que Mauricio ingresó en la función pública el grupo fue tercerizando algunos de sus negocios en testaferros y socios ocultos, por ejemplo, en el caso de los Parques Eólicos y Autopistas del Sol o McAir-Avianca, maniobras sobre las que Mariano aporta información que confirmaría lo revelado por el periodismo y avanza más allá de lo conocido hasta ahora". Así, "cuenta Mariano que su hermano mayor habría amasado una fortuna haciendo negocios desde las empresas de su padre, la presidencia de Boca, la jefatura del gobierno porteño y la presidencia de la nación", concluyó.



Sobre los motivos de estas denuncias, según explicó O'Donnell, el hermano de Maricio Macri decidió dar cuenta de su historia por tres motivos: "Primero, por su salud mental. Lleva trece años de enfrentamientos con Mauricio en reclamo de que le pague un precio justo por su parte del paquete accionario y lo deje seguir su vida personal y empresarial de manera independiente".



"Dice que necesita sacarse el peso de encima acompañando sus acciones en la justicia con un testimonio para que sus hijos, sobrinos y descendientes conozcan la verdad, o por lo menos conozcan la contracara del falso relato de Mauricio, donde él se vende como un santo al servicio del país, que poco y nada tiene que ver con el grupo económico que en realidad maneja con mano de hierro, aprovechándose de su íntima relación con la primera línea del management, que le responde de manera incondicional", agregó.



Consultado por el contenido del libro, que genera una fuerte expectativa y la venta anticipada de dos ediciones, el ex mandatario aseguró en declaraciones televisivas: "Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad".