Generación Zoe: tras ser hallado culpable, se conoció la sentencia a Cositorto

El viernes pasado, por la mañana, el Tribunal de Goya -provincia de Corrientes- dictaminó que Leonardo Cositorto es culpable de los delitos de "asociación ilícita y estafa" en su rol como CEO de Generación Zoe. Este martes, el tribunal compuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte definieron que la pena por dichos ilícitos es de 16 años de prisión por ser considerado líder y coautor de reiterados fraudes a 98 personas. El mínimo eran cinco años; mientras que la prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme, podría quedar en libertad.

"Yo no tengo ningún tipo de asociación ilícita. Soy el fundador de la compañía desde el año 2017. Llevábamos pagando cinco años a nivel mundial y dejamos de pagar de manera forzada porque antes de que me detengan, la CNV dijo que teníamos que cesar en la oferta pública. La CNV me absuelve tres años después, pero este Tribunal dice que soy culpable", expresó el empresario de 54 años en una entrevista a los medios. Y a pesar de la sentencia, sostiene su inocencia: "Vamos a pedir la nulidad y este señor (NdR: Carbajal, quien leía el fallo y tuvo un altercado con el empresario durante el juicio) va a ser denunciado, junto con los otros dos jueces".

Por su parte, Miguel Ángel Echegaray Maximiliano Javier Batista -socio y mano derecha- y Lucas Damián Camelino acusados de "asociación ilícita y estafas reiteradas en la modalidad de delito continuado en concurso real", también reconocieron delitos y fueron condenados por los magistrado. Echegaray recibió 11 años de condena; Batista, 14 años y Camelino, 12. Mientras que, por otro lado, Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina fueron declarados inocentes.

Cositorto señaló, días atrás, que le "hicieron una cama" y que por eso, apelará la condena. "El Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo las cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además, nos meten presos. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad", sostuvo. Y afirmó: "El juez fue puesto con el dedo para condenarnos, el fallo ya estaba firmado... No nos quieren libres, no quieren que le paguemos a la gente".

Los apuntados, culpables: qué dijeron desde el Tribunal

"Arman un aparato de estructura y de mentiras que no se ha probado. No se ha probado el esquema de inversiones que podrían sustentar la oferta y apariencia de solvencia que marcaban los Zoe. No está documentado que existía el trading y de cuánto era. No hay nada que acredite inversiones existentes", expresaron el pasado viernes los letrados Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte sobre los implicados.

Durante la lectura del fallo, hubo un tenso cruce con Cositorto, que fue echado de la sala por interrumpir al juez al grito de "ustedes están comprados". El presidente del Tribunal, Carbajal, pidió su expulsión de la audiencia y continuó con la lectura donde afirmó que Cositorto se presentaba como un "empresario de alto nivel" pero que cae "por un bloqueo bancario" porque "ese dinero va a parar entre los implicados". La ostentación de su estilo de vida contribuía al engaño que, en palabras del tribunal, "era decirle al otro lo que quería escuchar".

"Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio”, expresó. Con detalles de cómo se constituyó la organización y el esquema de roles que sostenían para efectuar la estafa, Carbajal hizo mención de un "grupo de WhatsApp" donde se mantenía esa estructura: "Se bombardeaba con información y se mantenía el engaño. El patrimonio volvía a constituirse cada vez hasta que en enero muchos no cobran, en febrero muchos menos y en marzo directamente nadie. La ausencia de inversiones es notoria". En esa línea, Camelino fue el organizador de Zoe y el resto de los culpables los "ejecutores que salían a captar personas".

Para la querella y la fiscalía, Cositorto realizó una megaestafa piramidal impulsada desde Generación Zoe, junto con los otros cinco implicados, utilizando el mundo de las criptomonedas y el coaching financiero para atraer a más personas.