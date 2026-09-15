El servicio que parte desde San Salvador de Jujuy cuenta con tres circuitos por la Quebrada de Humahuaca: Ruta Norte, Ruta Centro y Ruta Sur.

La provincia de Jujuy sumó una nueva propuesta para ampliar su oferta turística: el Bus Vitivinícola, un servicio que conecta bodegas de los Valles y la Quebrada de Humahuaca. De esta manera, cientos de personas podrán recorrer su Ruta del Vino. La iniciativa ofrece salidas diarias durante todo el año, con opciones de media jornada o jornada completa, y busca facilitar el acceso a las bodegas de altura sin que los visitantes tengan que conducir entre los distintos establecimientos.

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El proyecto fue impulsado por la agencia jujeña Las Salinas Viajes y Turismo y tomó como referencia el Bus Vitivinícola que funciona en Mendoza, provincia que produce el 80% de todo el vino del país y concentra más del 70% de las tierras con vides. La nueva propuesta responde al crecimiento del enoturismo y de la producción vitivinícola en Jujuy.

Durante la presentación, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló que actualmente existen más de 20 bodegas distribuidas entre las rutas del vino de los Valles y la Quebrada.

¿Cómo es el recorrido Bus Vitivinícola de Jujuy?

El servicio que parte desde San Salvador de Jujuy cuenta con tres circuitos por la Quebrada de Humahuaca: Ruta Norte, Ruta Centro y Ruta Sur. Cada recorrido incluye paradas en tres bodegas de altura y cuenta con puntos de recogida en hoteles, una alternativa pensada tanto para turistas que permanecen varios días en la provincia como para quienes realizan una escapada de fin de semana.

Algunas de las bodegas que forman parte de la propuesta son Bodega y Viñedos Jesús Vilte, Viñedos Yacorante, Bodega YANAY, Finca Machuca, Bodega El Molle, Antropo Wines, Bodega El Bayeh, Casa Mocha y Amanecer Andino, entre otras. Además, el servicio cuenta con dos unidades operativas que se adaptarán a la demanda y mantendrá frecuencias diarias.

Los interesados tienen a disposición dos modalidades:

Half Day: cuesta $ 47.000 por persona e incluye el traslado y la visita a dos bodegas. El recorrido puede hacerse durante la mañana o la tarde, de acuerdo con la elección del pasajero y la disponibilidad.

El recorrido puede hacerse durante la mañana o la tarde, de acuerdo con la elección del pasajero y la disponibilidad. Full Day: cuesta $ 52.000 por persona e incluye un recorrido por hasta tres establecimientos, además de una parada destinada al almuerzo.

En ambos casos, el precio del servicio no contempla el costo de las visitas y degustaciones en las bodegas ni el almuerzo, que deben abonarse por separado.

¿Dónde comprar el pasaje para los recorridos?

La venta del pasajes para los recorridos se realiza de manera online a través del sitio oficial del Bus Vitivinícola de Jujuy (busvitivinicola.com/). Por su parte, la agencia organizadora coordina los traslados y los horarios correspondientes a cada circuito, con el objetivo de simplificar la planificación de la experiencia.

La propuesta también busca integrar el enoturismo con otros atractivos de la provincia. Por este motivo, se sumaron salidas semanales que combinan el recorrido por las bodegas con una experiencia a bordo del Tren Solar de la Quebrada.