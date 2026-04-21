La ciudad de La Plata atraviesa momentos de fuerte preocupación tras una nueva amenaza de tiroteo en la escuela Nuestra Señora de Luján. La situación trascendió después de que un grupo de padres se presentara en la comisaría 9° con mensajes perturbadores que ya circulaban por las redes sociales y WhatsApp.

Los mensajes eran atribuidos a una estudiante de segundo año e incluían frases como “mañana la ayudo a la wacha de 5°”, “chau colegio, hola narcotráfico” y “entre las dos matamos a alguien”. Ante las alarmas por la gravedad de los dichos, se inició una investigación judicial para evaluar el alcance real de la amenaza.

Mientras, desde la provincia de Buenos Aires, establecieron un protocolo de acción propio ante estas situaciones: el personal debe dar aviso al equipo directivo, que a la vez informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. Al mismo tiempo, la Dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para que se inicie una investigación.

Temor por el crecimiento de casos de amenazas en las escuelas

El episodio se da en un contexto delicado para la institución ya que días atrás, un alumno ingresó al establecimiento con dos réplicas de armas, mientras que previamente había aparecido en un baño un escrito que alertaba sobre un posible tiroteo: “No es joda”.

A esto se sumó la difusión de una imagen de la alumna señalada junto a un arma de fuego. Las fuentes policiales indicaron que el arma pertenecería a un familiar y que la fotografía fue tomada fuera del ámbito escolar.

Las familias lograron identificar a la estudiante y se comunicaron con su padre, quien pidió disculpas públicamente y aseguró que su hija fue sancionada dentro del ámbito familiar.

La intervención de la Justicia y las medidas preventivas en adelante

La Fiscalía de Menores tomó intervención en el caso para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación. Al mismo tiempo, las autoridades del colegio implementaron medidas de prevención como el refuerzo de los controles de ingreso y la revisación de las mochilas y las pertenencias de las y los alumnos. Además convocaron a las familias para informar sobre la situación.

Como medida preventiva, los estudiantes involucrados no podrán asistir a clases mientras se esclarecen los hechos. Desde la conducción del establecimiento remarcaron la necesidad de un trabajo conjunto entre escuela, familias y alumnos para evitar este tipo de situaciones.

En este contexto también se analiza la posible influencia de los desafíos virales que circulan en Tik Tok e Instagram, aunque todavía no se confirmó un vínculo directo con este caso. En La Plata este tipo de amenazas, reales o no, dejaron de ser hechos aislados ya que, hasta el momento, se han registrado al menos 70 denuncias.