La Justicia rechazó el pedido del cura represor von Wernich para ver al papa León XIV

La Justicia rechazó el pedido del ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich para ver al papa León XIV. El cura quería ser trasladado hasta el penal de Villa Devoto para estar presente cuando concurriera el Sumo Pontífice, que tiene previsto visitar el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

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Von Wernich fue detenido en 2003 y hallado culpable en 2007 de siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad durante el Golpe de Estado de 1976. Ahora, a sus 89 años, aseguró que sería "un bálsamo de misericordia y paz espiritual" poder asistir a la recorrida que hará el Papa en territorio argentino.

El sacerdote está preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Desde allí, el 23 de septiembre pasado, le envió una nota al obispo de 9 de Julio, Ariel Torrado Mosconi, para que intercediera ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata para que habilitara su traslado a la cárcel de la Ciudad de Buenos Aires.

“Me dirijo a usted, como Padre y Pastor, con la profunda humildad y la confianza filial que me otorga mi condición de ser un sacerdote de su diócesis, hoy con 89 años de edad y cumpliendo ya 23 largos años de privación de la libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”, comienza el texto escrito por quien en las mazmorras del Circuito Camps, durante la dictadura, visitaba y participaba en las torturas e interrogatorios a detenidos desaparecidos e incluso intentaba “sacarles” información con falsas promesas.

Tras victimizarse por su avanzada edad y los años que lleva detenido, el presbítero hizo mención a la visita de León XIV al penal porteño y manifestó: “Con todo el fervor de mi vocación sacerdotal —en la cual he servido en el pasado como capellán—, mi más hondo anhelo espiritual es poder estar presente en ese encuentro único con el Sucesor de Pedro para recibir su bendición tras la prolongada cruz que estoy viviendo”. Sin embargo, el juez Claudio Silvestri sostuvo que habilitar el traslado del excapellán sería una "flexibilización de la ejecución de la pena".

Según el cronograma que se distribuyó, el Papa visitaría la unidad penitenciaria el último día de su visita. El cierre y desalojo de la histórica Cárcel de Villa Devoto avanza con el traslado progresivo de los internos hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz: solo quedó un grupo de presos seleccionado por el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso de integrantes del clero durante su viaje a Latinoamérica

Durante su próxima gira por América Latina —programada del 6 al 17 de noviembre y con paradas en Argentina, Uruguay y Perú—, el papa León XIV mantendrá reuniones privadas con personas afectadas por abusos cometidos dentro de la Iglesia católica. La confirmación, emitida oficialmente por la Santa Sede, consolida una línea de trabajo que el Pontífice ha venido marcando en sus últimos desplazamientos internacionales.

Más allá del protocolo habitual de una visita apostólica de doce días, el Vaticano busca dar un mensaje claro de cercanía y apertura hacia los procesos de sanación e institucionalización de medidas de protección.