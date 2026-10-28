Tras ayudar a Bolsonaro a fugarse a EE.UU., el Gobierno lanzó el plan "Los más buscados"

Mientras hay cada vez más indicios de que el Gobierno de Javier Milei facilitó el vuelo de Flávio Bolsonaro para escaparse hacia los Estados Unidos, donde arribó durante la mañana de este miércoles, el Ministerio de Seguridad Nacional lanzó un programa llamado "Los más buscados", con el que se definirán prioridades sobre prófugos de la Justicia.

{{{htmlAmp}}}

A través de la Resolución 1089/2026, el ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva creó este nuevo plan para centralizar información oficial y establecer prioridades en la búsqueda de personas prófugas según su nivel de "peligrosidad". El sistema evaluará la gravedad de los delitos, las penas previstas, los antecedentes y los posibles vínculos con el crimen organizado.

Se nutrirá de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y los registros de antecedentes penales y órdenes de captura del Registro Nacional de Reincidencia.

El Ministerio de Monteoliva creará una Mesa de Evaluación de Casos, integrada por áreas de investigación criminal, narcotráfico y fuerzas de seguridad, que analiza la información, valida los criterios de peligrosidad y define los objetivos prioritarios de recaptura.

Según se detalló, el programa funcionará entro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que coordina el despliegue de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

"Resulta imprescindible contar con un sistema integral que permita la identificación, análisis y clasificación de personas prófugas o evadidas en función de múltiples variables objetivas tales como: la naturaleza de los delitos imputados o condenados, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia, el nivel de organización criminal al que pertenecen, entre otros factores críticos", se indicó en la resolución.

En medio, el escape de Bolsonaro

El anuncio del Ministerio se conoció pocas horas después de que se confirmara que el excandidato presidencial de derecha Flávio Bolsonaro, investigado por presuntos delitos de lavado y con prohibición de salir de Brasil, había ingresado a la Argentina durante la noche del martes para abordar un vuelo desde Misiones con destino a Estados Unidos.

Según informó Migraciones, Bolsonaro llegó por vía terrestre al país a las 22.50 del martes, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Poco después, a las 23, una combi gris con patente brasileña ingresó al aeropuerto de Puerto Iguazú y trasladó a varias personas hasta el centro de la pista.

El vehículo circuló escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el marco de un importante despliegue de seguridad. La secuencia pudo observarse en las transmisiones que realizaron C5N y TN desde el lugar.

Luego de una jornada marcada por distintas versiones sobre su paradero, durante la mañana de este miércoles se confirmó que Bolsonaro había llegado a Miami. El traslado se realizó en un avión privado Gulfstream G400, que había despegado la noche anterior desde Puerto Iguazú.