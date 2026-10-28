Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina

Migraciones informó este miércoles por la madrugada que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a través del paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones a las 22:50 del martes. Dos horas y media más tarde, abordaron un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.

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"La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país; asimismo, los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes", indicaron desde la cuenta oficial del organismo en X.

"Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo", completó el comunicado.

De esta forma, se confirmó lo que habían adelantado en C5N durante la noche del martes. Esa señal de noticias, junto con TN, registró cómo una comitiva, que incluyó una combi con patente brasileña, ingresó a la pista del aeropuerto escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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