Fuga de Flávio Bolsonaro: el senador llegó a Estados Unidos tras su paso por Argentina

Luego de una jornada cargada de diferentes versiones, durante la mañana de este miércoles Flávio Bolsonaro arribó a Miami en un avión privado Gulfstream G400 que despegó desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante la noche del martes. Migraciones informó que ayer a las 22.50 ingresó por tierra a la Argentina junto a su esposa y a sus dos hijas. La Justicia de Brasil le había prohibido salir del país.

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Según información de la CNN Brasil, el excandidato presidencial brasileño aterrizó en el aeropuerto de Miami Opa Locka Excecutive Airport a las 9.30 de la mañana tras atravesar el último tramo desde Guayaquil (Ecuador) a Miami.

Cómo fue el trayecto de Bolsonaro

En medio de la polémica por la fuga de Bolsonaro, una combi gris con patente brasileña ingresó el martes a las 23 hs al aeropuerto de Puerto Iguazú y trasladó a un grupo de personas hasta la pista del centro del aeropuerto. El vehículo fue escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en medio de un fuerte operativo de seguridad, según se pudo observar en las transmisiones de C5N y TN desde el lugar.

Finalmente, el avión privado -que arribó a Puerto Iguazú el lunes por la noche- despegó el miércoles a las 00:22 hs del aeropuerto argentino con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Una hora y media más tarde, Migraciones confirmó que el hijo de Jair Bolsonaro ingresó a Argentina por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". Pasadas las 23.30, la comitiva abordó el vuelo despachado por la compañía Baires Fly S.A.

Es importante señalar que el destino del vuelo LV-JQW no figuraba en las diferentes plataformas, como Flight Radar, que permiten monitorear su trayecto en tiempo real. Pero sí se pudo observar que evitó ingresar al territorio brasileño y se dirigió hacia el norte a través de Paraguay.

Previamente, durante el mediodía del martes, la Policía Federal de Brasil canceló los pasaportes comunes y diplomáticos de Bolsonaro en el sistema de la corporación por pedido del ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal. Dicha medida se dispuso luego de que el senador no presentara la documentación previamente requerida en el marco de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero.

Por su parte, el martes por la tarde, el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que aprobará el ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio estadounidense. Al ser consultado por la prensa, manifestó: "Lo aprobaría, creo que son buena gente". Mientras que, al mismo tiempo, insistió en cuestionar el resultado de las elecciones en Brasil que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo como un proceso "muy extraño". De todas formas, aclaró que no tomó partido en la contienda electoral.

Desde Brasilia, Lula se refirió a la polémica fuga y aseguró que su excontrincante debía quedarse en el país "y probar que las acusaciones no son verdaderas". "Que se haya ido es una vergüenza", sentenció.