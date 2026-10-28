Trump aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia a EE.UU.: "Son buena gente"

EL presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a territorio estadounidense. Consultado por periodistas sobre la posibilidad de que el legislador viajara junto a su familia y pidiera asilo, Trump respondió con simpleza: “Bueno, lo aprobaría. Creo que son buena gente”.

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En sus declaraciones, el mandatario insistió en cuestionar el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Brasil, que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. Trump calificó el proceso como “muy extraño” y consideró “terrible” la forma en que se llegó al resultado, aunque aclaró que no tomó partido en la contienda electoral. “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente”, sostuvo al arribar a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas.

El presidente estadounidense comparó su postura en Brasil con otros apoyos políticos que realizó en la región, mencionando a Abelardo de la Espriella en Colombia y Javier Milei en Argentina. Sin embargo, enfatizó: “No apoyé en Brasil. Pensé que me mantendría al margen”.

Respecto a la ubicación actual de Flávio Bolsonaro, Trump indicó que había oído que estaba en Argentina, aunque admitió desconocer su paradero exacto: “Oí que estaba en Argentina. No sé dónde está”.

El paso de Bolsonaro por Argentina

En efecto, esta madrugada, Migraciones confirmó oficialmente que Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus dos hijas ingresaron al país por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50 horas.

El avión Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW y perteneciente a Baires Fly S.A., había llegado el lunes a Puerto Iguazú desde Buenos Aires y permaneció allí hasta partir a última hora del martes con ocho pasajeros a bordo, incluidos miembros de la familia Bolsonaro.

Esta salida se produjo pese a una orden judicial en Brasil que exigía a Flávio entregar sus pasaportes y le prohibía salir del país. El senador había denunciado que agentes de la Policía Federal le comunicaron la prohibición mientras salía de la residencia de su padre en Brasilia, asegurando en un video: “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”.

¿Qué pasa con las visas en Estados Unidos?

Por otro lado, un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense confirmó a Reuters, AP, EFE y AFP bajo condición de anonimato, que Flávio Bolsonaro y su familia recibirán las visas para ingresar a Estados Unidos, a pesar de las investigaciones que enfrenta el senador por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.