Juicio por la muerte de Maradona: quién es Pedro Di Spagna, el único médico absuelto

El médico clínico Pedro Di Spagna fue el único absuelto en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La fiscalía y los cinco abogados querellantes que representan a la familia del Diez decidieron no presentar cargos en su contra al considerar que no existen pruebas que demuestren su responsabilidad en el fallecimiento del ídolo.

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Con esa decisión, Di Spagna quedó libre del proceso. El médico había llegado al debate oral acusado de homicidio simple con dolo eventual, igual que el resto de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni.

Quién es Pedro Di Spagna, el único absuelto en juicio por la muerte de Maradona

Di Spagana tiene 53 años, es médico clínico y desarrolló toda su carrera en el ámbito deportivo. Actualmente, integra el plantel profesional del Club Atlético Huracán, institución que nunca lo desafectó a pesar del avance de la causa.

Pedro Di Spagna es médico clínico y es parte del plantel profesional del Club Atlético Huracán

Según se señaló en el juicio, actuó como interconsultor y vio a Maradona una sola vez durante la internación domiciliaria en la que murió el Diez, tras un llamado por un episodio de vómitos.

A lo largo del proceso, que duró cinco años, no pudo salir del país por orden de la Justicia y enfrentaba una pena de hasta 25 años de prisión. En distintas charlas con los medios contó que jamás imaginó que sería imputado y que, en todo caso, esperaba ser convocado al debate como testigo, no como acusado.

¿Por qué Di Spagna fue absuelto?

Todas las partes cuestionaron la acusación a lo largo del debate, pero nadie había anticipado que los cargos se retirarían. Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, sostuvo durante los alegatos que desde el comienzo el médico había sido “un perejil” dentro del expediente. “Hace seis años a este pobre hombre lo tenemos dando vuelta. Yo durante mucho tiempo decía: ‘¿Qué hace este pobre hombre acá?’, pero obviamente no sabía la estrategia de la fiscalía”, señaló el letrado.

Finalmente, los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari le señalaron al tribunal que Di Spagna no tuvo potestad ni capacidad de decisión sobre la salud del exentrenador y consideraron que "fue el único que hizo lo que tenía que hacer".

"Ninguna acción ni omisión aumentó el riesgo. Él siempre estuvo a disposición. Por eso vamos a retirar los cargos y pedir en consecuencia su libre absolución”, sostuvo la fiscalía. Así, tras cinco años, finalmente Di Spagna quedó absuelto y fuera de la causa, mientras el juicio sigue contra los otros siete imputados.