Juicio por la muerte de Maradona: el abogado de Dieguito Fernando pidió 16 años para Luque

El abogado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, solicitó penas de 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la jefa de Cuiddos Domiciliarios, Nancy Folrini. Por otro lado, también hubo un pedido de 14 años de cárcel para Agustina Cosachov. Lo consideraron responsables del delito de "homicidio simple con dolo eventual" de Diego Maradona.

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“A Leopoldo Luque le mantenemos la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitamos 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años", dijo Baudry. El abogado pidió, por otro lado, 12 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz. Mientras que requirió 5 años en el caso del enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros, Mariano Peroni, por homicidio culposo.

Félix Linfante, uno de los abogados de Jana Maradona, exponía hoy sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde realizaba una cronología de la operación por el hematoma subdural y la internación domiciliaria llevada a cabo en el country San Andrés. También dijo que Maximiliano Pomargo “no fue el asistente personal” de Diego Armando Maradona, sino que decidió junto al neurocirujano Leopoldo Luque “cuándo, dónde y con quiénes debía rodearse” el paciente.

El letrado leía chats entre el médico imputado y Pomargo, a quien Luque le aseguró: “Hay que dibujarla”. Además, resaltó que Maximiliano ignoró las señales de alarma que evidenciaba el célebre futbolista y subrayó que “asumió la custodia de una persona que no podía valerse por sí misma”. “En principio le acharíamos su participación como coautor en el delito de homicidio con dolo eventual”, precisó, mientras que solicitó la misma investigación contra Vanesa Morla (hermana de Matías Morla).

En este sentido, requirió la extracción del testimonio de la gerente de Riesgo de Swiss Medical, Mariana Flichmann, quien intervino como perito de parte de Nancy Edith Forlini.