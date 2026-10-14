Juicio por Maradona: Burlando pidió una condena ejemplar para los principales acusados

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, avanzó con un duro alegato en el juicio por la muerte de Diego Maradona y anticipó que buscará que los profesionales de la salud involucrados reciban una condena ejemplar de entre 5 y 15 años. Para Leopoldo Luque reclamó 15 años de prisión, 12 años para Nancy Forlini y otros 10 años para Agustina Cosachov. Durante su exposición, sostuvo que el exfutbolista fue víctima de un asesinato y responsabilizó al equipo médico por las omisiones que, según afirmó, agravaron su estado de salud hasta provocarle la muerte.

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“Diego Maradona fue asesinado”, insistió el letrado, quien aseguró que se trató de un proceso que fue escalando, desde el momento que le dieron el alta de internación del 11 de noviembre hasta el 25 de noviembre, día de su fallecimiento. “Alguien convocó a un equipo de profesionales para hacerlo de una manera lenta pero igualmente cruel”, afirmó. Además, consideró que la evidencia incorporada durante el debate respalda su acusación: “Hoy, mis afirmaciones sobre el asesinato de Diego Armando Maradona descansan en la evidencia que se produjo en esta audiencia”.

En su alegato, Burlando fue contundente al describir la conducta de los profesionales de la salud y sostuvo que “no fue un descuido, fue un desprecio”. En esa línea, afirmó que el dolo eventual alcanza a todos los acusados y remarcó que se trató de “una conducta sostenida”: “Cada alerta no borraba la que continuaba y claramente decidieron no atenderlas”, expresó. El abogado también hizo hincapié en el sufrimiento prolongado que atravesó Maradona durante sus últimos días y cuestionó “la forma en la que ese desprecio se manifestó” sobre su persona.

El abogado condenó la atención que recibió el exfutbolista durante sus últimos días y apuntó contra quienes estaban a cargo de su cuidado. “Ellos sabían que le iba a pasar esto”, aseguró, al sostener que los profesionales ignoraron señales y síntomas que requerían intervención. “Tuvieron tiempo de darle tiempo de sobrevida a Diego Armando Maradona”, expresó, antes de calificar como “brutal” la indiferencia del equipo médico. El abogado afirmó que el desenlace pudo haberse evitado si se hubiera actuado ante las reiteradas señales de alarma.

El abogado de las hermanas de Diego pidió 8 años para Luque y una polémica absolución

Más temprano, el abogado Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego Maradona, pidió ocho años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho años y dos meses para la psiquiatra Agustina Cosachov, en el marco de los alegatos del juicio por la muerte del exfutbolista. Para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, solicitó la pena más alta: diez años de cárcel. Además, reclamó tres años de prisión para el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, y pidió la inhabilitación profesional para los acusados.

Durante su exposición, Jurado sostuvo que Luque era el médico a cargo de la salud de Maradona y que omitió brindarle la atención necesaria pese a las señales de alarma. “Ignoró los signos de insuficiencia cardíaca avisados por distintas personas y ante la advertencia de un posible edema agudo de pulmón no actuó”, cuestionó. También responsabilizó a Cosachov por organizar la internación domiciliaria en una vivienda que consideró inadecuada, no controlar el impacto de los psicofármacos y desatender los síntomas del Diez. Sobre Forlini, denunció que no verificó las condiciones del domicilio, no garantizó el equipamiento médico ni el personal especializado y recibió informes de enfermería sin tomar medidas.

En una decisión que generó tensión dentro de la familia, el abogado también pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, en línea con el planteo que había realizado el día anterior el representante de Jana Maradona. Jurado argumentó que, aunque el profesional pudo haber detectado síntomas, su formación como psicólogo no le permitía evaluar la gravedad del cuadro clínico y que no logró vincular sus acciones u omisiones con una responsabilidad penal por la muerte. El pedido provocó una fuerte reacción de Gianinna Maradona, que se mostró angustiada durante la audiencia.