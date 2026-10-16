El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Caso Loan: cómo sigue el juicio por la desaparición tras la declaración del abuelo de Lucio Dupuy
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 28 minutos
De chofer a quedar tras las rejas: detuvieron al “chofer de Laudelina” en medio del juicio
El amigo del abogado José Codazzi que trasladó a la tía a Corrientes donde declararon que Pérez y Caillava habían atropellado al pequeño quedó detenido por falso testimonio durante el debate.
Hace 2 horas
"El botín enterrado": una por una, las últimas declaraciones que cambiaron el juicio
La audiencia de este martes incluyó relatos sobre las primeras horas del operativo en el paraje Algarrobal y detalles del hallazgo de un calzado del niño. Hoy comparecerán policías, un chofer y otros testigos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes 13 de octubre nuevos relatos sobre las primeras horas de la búsqueda en el paraje El Algarrobal, de la localidad correntina de 9 de Julio; específicamente sobre el hallazgo de un botín que habría llevado el niño el día en que fue visto por última vez.
Hace 3 horas
Juicio por Loan: contradicciones y olvidos que ponen en aprietos a Caillava y su hijo
Jorge Bertón fue citado como testigo y cuando se sentó en el Tribunal dijo que quería “que se sepa la verdad” pero después no contestó preguntas y se limitó a la excusa de decir “no recuerdo” cuando las preguntas complicaban a su entorno.
“Sinceramente no recuerdo”, “que yo me acuerde, no” y “no recuerdo” fueron las frases más repetidas por Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Caillava, durante la declaración testimonial en una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes, donde se lleva adelante el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio la tarde del 13 de junio de 2024.
06:56 | 15/10/2026
Juicio por Loan: quiénes declaran hoy en una audiencia clave
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08:17 | 14/10/2026
Juicio por Loan: cómo siguen las audiencias esta semana
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06:36 | 13/10/2026
Caso Loan: este martes se retoma el juicio y esta semana declarará Ramón Dupuy
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13:15 | 11/10/2026
Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras las últimas declaraciones
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12:58 | 09/10/2026
Loan: declaró el hijo de la detenida acusado de manejar un auto clave
El hijo de Caillava declaró ante el Tribunal y aseguró que nunca condujo el Ford Ka ni la Ford Ranger de su mamá. En la audiencia también se escucharon testimonios sobre la búsqueda del chico y las comunicaciones de los imputados.
10:36 | 09/10/2026
Caso Loan: cómo sigue el juicio después del quiebre de Caillava y de la pista "narco"
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17:38 | 08/10/2026
Loan: una exfuncionaria detenida vinculó por primera vez el caso con una venganza narco
Se trata de Victoria Caillava, quien estuvo presente en el almuerzo familiar en la casa de Catalina, la abuela paterna del niño. La mujer también aseguró que era colaboradora de la Policía Federal y que tenía diálogo con intendentes y comisarios.
Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco.
07:09 | 08/10/2026
Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo
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20:30 | 07/10/2026
Tensión en el juicio por Loan: Caillava rompió el silencio y se contradijo
La ex funcionaria de 9 de Julio no pudo explicar algunas cuestiones y apuntó al ex comisario Maciel y a una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición del pequeño el 13 de junio de 2024.
14:27 | 07/10/2026
La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan
La ex funcionaria municipal, una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".
07:25 | 07/10/2026
Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez
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